В Германии убита украинка с ребенком — в МИД подтвердили гибель

Полицейская машина. Фото иллюстративное: REUTERS

В городе Дорстен, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия, 29 июня были обнаружены тела двух гражданок Украины — матери 1992 года рождения и ее годовалой дочери. Погибших нашли неподалеку от места их проживания.

Об этом Генеральное консульство Украины в Дюссельдорфе сообщило Новини.LIVE.

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По информации Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе, уже на следующий день, 30 июня, немецкие правоохранители задержали подозреваемого - гражданина Украины 2009 года рождения. Парень сам явился на место преступления и признался в убийстве.

Сейчас полиция проводит следственные действия, выясняя, в каких отношениях находился задержанный с погибшими. Открыто уголовное производство.

"ГКУ в Дюссельдорфе направило запрос в правоохранительные органы для выяснения дополнительной информации. Дипломаты работают над тем, чтобы установить контакт с родственниками погибших и задержанного. Дело находится на особом контроле учреждения", — сообщили в комментарии представители консульства.

Напомним, пока неизвестно, имел ли какие-то связи задержанный подросток с убитыми им украинками.

Добавим, что в начале июня в Бельгии также нашли тела убитой женщины и ее дочери, которые являются гражданками Украины.

Впоследствии в Генконсульстве сообщили, что к убийству в Бельгии жены и дочери украинского военнослужащего причастен их 16-летний сын.