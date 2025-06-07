У Бельгії жорстоко вбили дружину й доньку українського військового

Місце вбивства в Бельгії. Фото: VRT NWS

У Бельгії вбили 46-річну дружину та шестирічну доньку українського воїна. Крім того, місце злочину підпалили.

Про це повідомляє бельгійський суспільний мовник VRT.

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Вбивство дружини та доньки українського воїна

Трагедія сталася 6 червня у будинку священника в місті Хасроде. Відомо, що близько 09:30 пожежна служба отримала виклик про пожежу.

Місце вбивства в Бельгії. Фото: VRT NWS

Під час огляду помешкання виявили тіло жінки та її доньку, в яких були ножеві поранення. На момент прибуття рятувальників мати була мертвою, а дитину — реанімували, однак згодом вона померла.

Згідно з попереднім висновком фахівця з пожежної експертизи, пожежу спричинили навмисно. Прокуратура розслідує інцидент як умисне вбивство двох осіб.

Відомо, що у Бельгії родина проживала три роки. Батько сімейства воює на фронті в Україні. У них також був 16-річний син, який на момент пожежі навчався в школі. Наразі за підлітком доглядають.

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