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У Бельгії зарізали дружину та доньку українського воїна — деталі

7 червня 2025 10:35
Аркадій Пастула - Редактор
У Бельгії жорстоко вбили дружину й доньку українського військового
Місце вбивства в Бельгії. Фото: VRT NWS
Аркадій Пастула - Редактор

У Бельгії вбили 46-річну дружину та шестирічну доньку українського воїна. Крім того, місце злочину підпалили. 

Про це повідомляє бельгійський суспільний мовник VRT.

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Вбивство дружини та доньки українського воїна

Трагедія сталася 6 червня у будинку священника в місті Хасроде. Відомо, що близько 09:30 пожежна служба отримала виклик про пожежу.

Вбивство дружини та доньки українського воїна в Бельгії
Місце вбивства в Бельгії. Фото: VRT NWS

Під час огляду помешкання виявили тіло жінки та її доньку, в яких були ножеві поранення. На момент прибуття рятувальників мати була мертвою, а дитину — реанімували, однак згодом вона померла.

Згідно з попереднім висновком фахівця з пожежної експертизи, пожежу спричинили навмисно. Прокуратура розслідує інцидент як умисне вбивство двох осіб.

Відомо, що у Бельгії родина проживала три роки. Батько сімейства воює на фронті в Україні. У них також був 16-річний син, який на момент пожежі навчався в школі. Наразі за підлітком доглядають.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік жорстоко вбив знайомого після застілля. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Раніше в Кіровоградській області водій в нетверезому стані на смерть збив жінку. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

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