П'яний водій на Кіровоградщині на смерть збив жінку

П'яний чоловік на смерть збив жінку і втік — як суд покарав водія
У Кіровоградській області судили водія, який в нетверезому стані збив жінку та втік з місця аварії. Чоловік отримав тюремний термін.
Про це йдеться у вироку суду.
Деталі справи
Зазначається, що подія трапилась 4 травня 2025 року у селі Власівка на Кіровоградщині. Обвинувачений взяв автівку своєї дружини та їхав у алкогольному сп'янінні зі швидкістю 60 км/год. Це перевищує дозволену швидкість руху на цій ділянці дороги. В результаті — він збив жінку та втік з місця події, не надавши потерпілій допомоги.
Рішення суду
Чоловік визнав свою провину та розкаявся у суді. Він пояснив, що після роботи він вжив пів літра горілки і сів за кермо. Коли їхав вулицею селища, то відчув удар і зрозумів, що когось збив. За його словами, він покинув місце події, бо розгубився.
В результаті Світловодський суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на п'ять років. Крім того, він має задовольнити позовні вимоги: відшкодувати матеріальну шкоду в сумі 20 тисяч 137 гривень та моральної шкоди в сумі 500 тисяч гривень задовольнити повністю.
Нагадаємо, у Черкаській області чоловік замість мобілізації хотів поїхати на ТОТ. Його притягнули до кримінальної відповідальності.
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