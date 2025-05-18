П'яний водій на Кіровоградщині на смерть збив жінку

ДТП на дорозі. Ілюстративне фото: shutterstock

У Кіровоградській області судили водія, який в нетверезому стані збив жінку та втік з місця аварії. Чоловік отримав тюремний термін.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

Зазначається, що подія трапилась 4 травня 2025 року у селі Власівка на Кіровоградщині. Обвинувачений взяв автівку своєї дружини та їхав у алкогольному сп'янінні зі швидкістю 60 км/год. Це перевищує дозволену швидкість руху на цій ділянці дороги. В результаті — він збив жінку та втік з місця події, не надавши потерпілій допомоги.

Рішення суду

Чоловік визнав свою провину та розкаявся у суді. Він пояснив, що після роботи він вжив пів літра горілки і сів за кермо. Коли їхав вулицею селища, то відчув удар і зрозумів, що когось збив. За його словами, він покинув місце події, бо розгубився.

В результаті Світловодський суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на п'ять років. Крім того, він має задовольнити позовні вимоги: відшкодувати матеріальну шкоду в сумі 20 тисяч 137 гривень та моральної шкоди в сумі 500 тисяч гривень задовольнити повністю.

Нагадаємо, у Черкаській області чоловік замість мобілізації хотів поїхати на ТОТ. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Також ми писали, що у Харкові під суд потрапив військовослужбовець, який не захотів виконати наказ про ротацію особового складу.