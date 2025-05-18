Пьяный водитель на Кировоградщине насмерть сбил женщину

ДТП на дороге. Иллюстративное фото: shutterstock

В Кировоградской области судили водителя, который в нетрезвом состоянии сбил женщину и скрылся с места аварии. Мужчина получил тюремный срок.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

Отмечается, что событие произошло 4 мая 2025 года в селе Власовка на Кировоградщине. Обвиняемый взял машину своей жены и ехал в алкогольном опьянении со скоростью 60 км/ч. Это превышает разрешенную скорость движения на этом участке дороги. В результате — он сбил женщину и скрылся с места происшествия, не оказав потерпевшей помощи.

Решение суда

Мужчина признал свою вину и раскаялся в суде. Он пояснил, что после работы он употребил пол-литра водки и сел за руль. Когда ехал по улице поселка, то почувствовал удар и понял, что кого-то сбил. По его словам, он покинул место происшествия, потому что растерялся.

В результате Светловодский суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на пять лет. Кроме того, он должен удовлетворить исковые требования: возместить материальный ущерб в сумме 20 тысяч 137 гривен и моральный ущерб в сумме 500 тысяч гривен удовлетворить полностью.

Напомним, в Черкасской области мужчина вместо мобилизации хотел поехать на ВОТ. Его привлекли к уголовной ответственности.

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