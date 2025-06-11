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Вбивство українок у Бельгії — консули зустрілися з підозрюваним

11 червня 2025 12:50
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Вбивство українок у Бельгії — консул відвідав підозрюваного підлітка
Посольство України в Бельгії. Фото: скриншот Google Maps
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Представники посольства України в Бельгії відвідали українського громадянина, якого підозрюють у вбивстві сім’ї в бельгійському місті Хасроде. Його стан здоров’я — задовільний.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у середу, 11 червня.

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За даними МЗС, затриманий перебуває у спеціалізованому закритому центрі тимчасового утримання неповнолітніх правопорушників. За інформацією дипломатів, його стан здоров’я — задовільний, умови утримання відповідають нормам.

"Стан здоров’я затриманого задовільний. Усі необхідні умови для перебування забезпечені", — йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі органи Бельгії встановлюють обставини події та можливі мотиви злочину. Українське посольство підтримує зв’язок із родичами загиблих і затриманого, а також з поліцією, прокуратурою та керівництвом установи, де перебуває підозрюваний.

"Після завершення судово-медичної експертизи буде надане сприяння у репатріації тіл загиблих в Україну. Справа перебуває на контролі посольства України в Бельгії", — додали у дипломатичному відомстві.

Що відомо про вбивство в Бельгії

Трагедія сталася вранці 7 червня в Бельгії. Близько 09:30 до пожежників надійшов виклик про займання в квартирі, що розташована у будівлі місцевої церкви. Після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло жінки з ножовими пораненнями. Її доньку з аналогічними травмами доставили до лікарні, але врятувати дитину не вдалося — вона померла в реанімації. З'ясувалося, що загиблі є громадянками України.

За попередніми даними прокуратури, до злочину може бути причетний 16-річний син загиблої. Спочатку повідомлялося, що на момент трагедії хлопець був у школі, однак згодом він зізнався у скоєнні подвійного вбивства та навмисному підпалі.

Мотиви його дій досі не встановлені. Тим часом родичка загиблих розповіла нові деталі про підозрюваного й те, як дізналася про трагедію.

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