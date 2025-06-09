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МЗС запросило зустріч із підозрюваним у вбивстві сім'ї в Бельгії

9 червня 2025 14:25
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Бельгії підліток убив матір і сестру — МЗС просить зустрічі з ним
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Бельгії триває розслідування жорстокого подвійного вбивства, де загинули 46-річна жінка та її шестирічна донька, родичі українського військовослужбовця. Тіла виявили після пожежі в будинку, який орендувала місцева влада для тимчасового розміщення біженців з України. Представниця МЗС України хоче зустрітися з 16-річним підлітком, якого підозрюють у скоєнні злочини.

Про це повідомила пресслужба МЗС України для Новини.LIVE.

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МЗС хоче зустрічі із підозрюваним у вбивстві

Міністерство закордонних справ України повідомило, що посольство України в Бельгії взяло цю справу на особливий контроль. Українські дипломати подали офіційний запит на зустріч консульської посадової особи з затриманим.

Крім того, посольство підтримує зв’язок з бельгійським слідчим і компетентними органами. Суддя у справах неповнолітніх ухвалив рішення про поміщення хлопця до закритого центру тимчасового утримання. Йому призначили державного адвоката.

Нагадаємо, трагедія сталася вранці 7 червня. Близько 09:30 пожежники прибули на виклик щодо займання в одному з приміщень, розташованому в будівлі, що належить місцевій церкві. Після гасіння пожежі в квартирі знайшли тіло жінки з ножовими пораненнями. Її маленьку доньку з аналогічними травмами доправили до лікарні, але врятувати її не вдалося — дитина померла у реанімації.

Згідно з попередньою інформацією прокуратури, до злочину причетний 16-річний син загиблої. Спершу повідомлялося, що в момент трагедії він був у школі, однак пізніше підліток зізнався у вбивстві матері й сестри, а також у навмисному підпалі. Наразі мотиви його дій залишаються невідомими.

Також родичка загиблих розповіла нові подробиці про підозрюваного та як дізналась про трагедію

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