В Бельгии подросток убил мать и сестру — МИД просит встречи с ним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Бельгии продолжается расследование жестокого двойного убийства, где погибли 46-летняя женщина и ее шестилетняя дочь, родственники украинского военнослужащего. Тела обнаружили после пожара в доме, который арендовали местные власти для временного размещения беженцев из Украины. Представительница МИД Украины хочет встретиться с 16-летним подростком, которого подозревают в совершении преступления.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины для Новини.LIVE.

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Министерство иностранных дел Украины сообщило, что посольство Украины в Бельгии взяло это дело на особый контроль. Украинские дипломаты подали официальный запрос на встречу консульского должностного лица с задержанным.

Кроме того, посольство поддерживает связь с бельгийским следователем и компетентными органами. Судья по делам несовершеннолетних принял решение о помещении парня в закрытый центр временного содержания. Ему назначили государственного адвоката.

Напомним, трагедия произошла утром 7 июня. Около 09:30 пожарные прибыли на вызов о возгорании в одном из помещений, расположенном в здании, принадлежащем местной церкви. После тушения пожара в квартире нашли тело женщины с ножевыми ранениями. Ее маленькую дочь с аналогичными травмами доставили в больницу, но спасти ее не удалось — ребенок умер в реанимации.

Согласно предварительной информации прокуратуры, к преступлению причастен 16-летний сын погибшей. Сначала сообщалось, что в момент трагедии он был в школе, однако позже подросток признался в убийстве матери и сестры, а также в умышленном поджоге. На данный момент мотивы его действий остаются неизвестными.

Также родственница погибших рассказала новые подробности о подозреваемом и как узнала о трагедии.