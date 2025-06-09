Жінку та дитину з України вбили в Бельгії — нові подробиці про злочинця

Поліція Бельгії. Ілюстративне фото: Belga

У Бельгії 16-річний український підліток зізнався у жорстокому вбивстві своєї мачухи та 6-річної зведеної сестри. Мотивом злочину могли стати побутові конфлікти через гроші та навчання.

Про це повідомляє HLN.

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Жахлива трагедія сталась 6 червня у бельгійському містечку Хаасроде поблизу Брюсселя: 46-річну українку Лілію та її 6-річну доньку Анну було жорстоко вбито. У злочині зізнався 16-річний син чоловіка жінки від першого шлюбу, який проживав із родиною в Бельгії. Згідно з даними прокуратури, після вбивства хлопець також підпалив будинок, у якому вони жили як біженці.

Жертви нападу. Фото: RV / Vertommen

За інформацією бельгійських ЗМІ, мотивом для вбивства могли стати побутові конфлікти через гроші та навчання. Підліток, який підробляв офіціантом, начебто за кілька днів до трагедії натякав колегам, що "може вбити свою родину". Після конфлікту з мачухою він напав на неї з ножем, а потім убив і молодшу зведену сестру. Жертвою став і домашній улюбленець — собака лабрадор на ім’я Ніколь.

Після злочину підліток зв’язався зі своєю старшою сестрою Аліною, яка мешкає в Ірландії, однак тоді ще не зізнався у скоєному. Спершу він сказав, що сталася пожежа. Потім вже поліція виявила на тілах жінки та дитини численні ножові поранення. Після затримання хлопець визнав провину.

Підозрюваний у вбивстві юнак. Фото: RV

"О 10:30 ранку мені зателефонував брат. Він плакав і сказав, що сталася пожежа. Я подзвонила до школи моєї молодшої сестри, і мені сказали, що Аню не привели на заняття. Я відчула, як земля пішла з-під ніг. Я боялася найгіршого. Згодом мені повідомили, що моя мама не вижила. Я думала, що вона задихнулася від диму. Але ще залишалася надія на мою сестру, яка була в комі. І тоді… Я досі не можу в це повірити. О сьомій вечора мені знову подзвонили. Ніхто не вижив, а на тілах виявили ножові поранення", — розповіла Аліна

За словами представниці бельгійської прокуратури Сари Каллеверт, озвучений мотив вбивства видається "настільки банальним, що не співмірний із жорстокістю вчиненого". Влада розпочала додаткове психіатричне обстеження та подальше слідство. Наразі підозрюваного помістили до закритої установи для неповнолітніх в Еверберзі.

Лілія приїхала до Бельгії з дітьми, рятуючись від війни. Вона працювала санітаркою в лікарні, опанувала мову, готувалась до переїзду у нове житло та записала молодшу доньку до нової школи. Її чоловік залишився в Україні — допомагає перевозити поранених з фронту.

"Моя сестра була життєрадісною маленькою дівчинкою з сильним характером, яка, попри вроджену ваду серця, була дуже активною. Вона любила поні й страшенно сумувала за батьком. Мамі довелося виїхати з України. Вона не хотіла, щоб діти бачили війну і не могли спати спокійно. Для неї безпека дітей була важливішою за власний комфорт. Вона вивчила мову, працювала в лікарні і намагалася бути гідним членом суспільства. Моя мама була теплою, як сонце, її багато хто любив. А ще в нас була собака, наш лабрадор Ніколь, яка була справжнім членом родини", — сказала Аліна виданню HNL.

Суспільна реакція в Бельгії — неоднозначна: одні вимагають судити хлопця як дорослого, інші закликають видати його Україні.

Аліна (ліворуч), яка розповіла про свою матір, сестру та брата (праворуч). Фото: RV

Нагадаємо, вбивство українок сталося 6 червня у бельгійському місті Хаасроде в одній із квартир будинку, що належить місцевій церкві. Голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга доручив Посольству у Бельгії тримати справу на особливому контролі.