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Убийство украинок в Бельгии — новые детали и слова родственницы

9 июня 2025 11:49
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Женщину и ребенка из Украины убили в Бельгии - новые подробности о преступнике
Полиция Бельгии. Иллюстративное фото: Belga
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Бельгии 16-летний украинский подросток признался в жестоком убийстве своей мачехи и 6-летней сводной сестры. Мотивом преступления могли стать бытовые конфликты из-за денег и учебы.

Об этом сообщает HLN.

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Ужасная трагедия произошла 6 июня в бельгийском городке Хаасроде близ Брюсселя: 46-летняя украинка Лилия и ее 6-летняя дочь Анна были жестоко убиты. В преступлении признался 16-летний сын мужа женщины от первого брака, который проживал с семьей в Бельгии. Согласно данным прокуратуры, после убийства парень также поджег дом, в котором они жили как беженцы.

Вбивство українок в Бельгії
Жертвы нападения. Фото: RV / Vertommen

По информации бельгийских СМИ, мотивом для убийства могли стать бытовые конфликты из-за денег и учебы. Подросток, который подрабатывал официантом, якобы за несколько дней до трагедии намекал коллегам, что "может убить свою семью". После конфликта с мачехой он напал на нее с ножом, а затем убил и младшую сводную сестру. Жертвой стал и домашний любимец — собака лабрадор по имени Николь.

После преступления подросток связался со своей старшей сестрой Алиной, которая живет в Ирландии, однако тогда еще не признался в содеянном. Сначала он сказал, что произошел пожар. Потом уже полиция обнаружила на телах женщины и ребенка многочисленные ножевые ранения. После задержания парень признал вину.

вбивство українок у Бельгії
Подозреваемый в убийстве юноша. Фото: RV

"В 10:30 утра мне позвонил брат. Он плакал и сказал, что произошел пожар. Я позвонила в школу моей младшей сестры, и мне сказали, что Аню не привели на занятия. Я почувствовала, как земля ушла из-под ног. Я боялась худшего. Впоследствии мне сообщили, что моя мама не выжила. Я думала, что она задохнулась от дыма. Но еще оставалась надежда на мою сестру, которая была в коме. И тогда... Я до сих пор не могу в это поверить. В семь вечера мне снова позвонили. Никто не выжил, а на телах обнаружили ножевые ранения", — рассказала Алина

По словам представительницы бельгийской прокуратуры Сары Каллеверт, озвученный мотив убийства кажется "настолько банальным, что несоизмерим с жестокостью содеянного". Власти начали дополнительное психиатрическое обследование и дальнейшее следствие. Сейчас подозреваемого поместили в закрытое учреждение для несовершеннолетних в Эверберге.

Лилия приехала в Бельгию с детьми, спасаясь от войны. Она работала санитаркой в больнице, овладела языком, готовилась к переезду в новое жилье и записала младшую дочь в новую школу. Ее муж остался в Украине — помогает перевозить раненых с фронта.

"Моя сестра была жизнерадостной маленькой девочкой с сильным характером, которая, несмотря на врожденный порок сердца, была очень активной. Она любила пони и очень скучала по отцу. Маме пришлось уехать из Украины. Она не хотела, чтобы дети видели войну и не могли спать спокойно. Для нее безопасность детей была важнее собственного комфорта. Она выучила язык, работала в больнице и старалась быть достойным членом общества. Моя мама была теплой, как солнце, ее многие любили. А еще у нас была собака, наш лабрадор Николь, которая была настоящим членом семьи", — сказала Алина изданию HNL.

Общественная реакция в Бельгии — неоднозначная: одни требуют судить парня как взрослого, другие призывают выдать его Украине.

вбивство українок у Бельгії
Алина (слева), которая рассказала о своей матери, сестре и брате (справа). Фото: RV

Напомним, убийство украинок произошло 6 июня в бельгийском городе Хаасроде в одной из квартир дома, принадлежащего местной церкви. Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига поручил Посольству в Бельгии держать дело на особом контроле.

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