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Убийство украинок в Бельгии — консулы встретились с подозреваемым

11 июня 2025 12:50
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Убийство украинок в Бельгии — консул посетил подозреваемого подростка
Посольство Украины в Бельгии. Фото: скриншот Google Maps
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Представители посольства Украины в Бельгии посетили украинского гражданина, которого подозревают в убийстве семьи в бельгийском городе Хасроде. Его состояние здоровья — удовлетворительное.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в среду, 11 июня.

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Встреча с подозреваемым в убийстве

По данным МИД, задержанный находится в специализированном закрытом центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. По информации дипломатов, его состояние здоровья — удовлетворительное, условия содержания соответствуют нормам.

"Состояние здоровья задержанного удовлетворительное. Все необходимые условия для пребывания обеспечены", — говорится в сообщении.

Сейчас следственные органы Бельгии устанавливают обстоятельства происшествия и возможные мотивы преступления. Украинское посольство поддерживает связь с родственниками погибших и задержанного, а также с полицией, прокуратурой и руководством учреждения, где находится подозреваемый.

"После завершения судебно-медицинской экспертизы будет оказано содействие в репатриации тел погибших в Украину. Дело находится на контроле посольства Украины в Бельгии", — добавили в дипломатическом ведомстве.

Что известно об убийстве в Бельгии

Трагедия произошла утром 7 июня в Бельгии. Около 09:30 к пожарным поступил вызов о возгорании в квартире, расположенной в здании местной церкви. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями. Ее дочь с аналогичными травмами доставили в больницу, но спасти ребенка не удалось — она умерла в реанимации. Выяснилось, что погибшие являются гражданками Украины.

По предварительным данным прокуратуры, к преступлению может быть причастен 16-летний сын погибшей. Сначала сообщалось, что на момент трагедии парень был в школе, однако впоследствии он признался в совершении двойного убийства и умышленном поджоге.

Мотивы его действий до сих пор не установлены. Тем временем родственница погибших рассказала новые детали о подозреваемом и то, как узнала о трагедии.

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