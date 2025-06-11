Убийство украинок в Бельгии — консул посетил подозреваемого подростка

Убийство украинок в Бельгии — консулы встретились с подозреваемым
Представители посольства Украины в Бельгии посетили украинского гражданина, которого подозревают в убийстве семьи в бельгийском городе Хасроде. Его состояние здоровья — удовлетворительное.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в среду, 11 июня.
Встреча с подозреваемым в убийстве
По данным МИД, задержанный находится в специализированном закрытом центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. По информации дипломатов, его состояние здоровья — удовлетворительное, условия содержания соответствуют нормам.
"Состояние здоровья задержанного удовлетворительное. Все необходимые условия для пребывания обеспечены", — говорится в сообщении.
Сейчас следственные органы Бельгии устанавливают обстоятельства происшествия и возможные мотивы преступления. Украинское посольство поддерживает связь с родственниками погибших и задержанного, а также с полицией, прокуратурой и руководством учреждения, где находится подозреваемый.
"После завершения судебно-медицинской экспертизы будет оказано содействие в репатриации тел погибших в Украину. Дело находится на контроле посольства Украины в Бельгии", — добавили в дипломатическом ведомстве.
Что известно об убийстве в Бельгии
Трагедия произошла утром 7 июня в Бельгии. Около 09:30 к пожарным поступил вызов о возгорании в квартире, расположенной в здании местной церкви. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями. Ее дочь с аналогичными травмами доставили в больницу, но спасти ребенка не удалось — она умерла в реанимации. Выяснилось, что погибшие являются гражданками Украины.
По предварительным данным прокуратуры, к преступлению может быть причастен 16-летний сын погибшей. Сначала сообщалось, что на момент трагедии парень был в школе, однако впоследствии он признался в совершении двойного убийства и умышленном поджоге.
Мотивы его действий до сих пор не установлены. Тем временем родственница погибших рассказала новые детали о подозреваемом и то, как узнала о трагедии.
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