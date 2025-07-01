У Німеччині вбито українку з дитиною — в МЗС підтвердили загибель

В МЗС підтвердили вбивство українки та її доньки в Німеччині
У місті Дорстен, федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія, Німеччина, 29 червня були виявлені тіла двох громадянок України — матері 1992 року народження та її однорічної доньки. Загиблих знайшли неподалік від місця їхнього проживання.
Про це Генеральне консульство України в Дюссельдорфі повідомило Новини.LIVE.
Німецька поліція затримала підозрюваного, який зізнався у вбивстві
За інформацією Генерального консульства України в Дюссельдорфі, вже наступного дня, 30 червня, німецькі правоохоронці затримали підозрюваного — громадянина України 2009 року народження. Хлопець сам з’явився на місце злочину і зізнався у вбивстві.
Наразі поліція проводить слідчі дії, з’ясовуючи, у яких стосунках перебував затриманий із загиблими. Відкрито кримінальне провадження.
"ГКУ в Дюссельдорфі направило запит до правоохоронних органів для з’ясування додаткової інформації. Дипломати працюють над тим, щоб встановити контакт з родичами загиблих та затриманого. Справа перебуває на особливому контролі установи", — повідомили в коментарі представники консульства.
Нагадаємо, наразі невідомо, чи мав якісь зв'язки затриманий підліток із вбитими ним українками.
Додамо, що на початку червня в Бельгії також знайшли тіла вбитої жінки та її доньки, які є громадянками України.
Згодом в Генконсульстві повідомили, що до вбивства в Бельгії дружини й доньки українського військовослужбовця причетний їх 16-річний син.
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