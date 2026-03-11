Підліток із Дорстена отримав 10 років за вбивство українки та її дитини

У Німеччині підлітка покарали за вбивство українки та її доньки
У Німеччині 16-річного українця засудили до десяти років ув'язнення у колонії для неповнолітніх у справі про вбивство 32-річної жінки з України та її маленької доньки. Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину.
Про це пише Der Spiegel, цитує Новини.LIVE.
Суд покарав підлітка за вбивство українки та її доньки
Підлітка визнали винним у смерті двох людей. За словами речниці суду, під час процесу він зізнався у вбивстві своєї сусідки та її маленької доньки.
Злочин стався влітку 2025 року на лісовій стежці в Дорстені. Перехожий помітив частково роздягнене тіло 32-річної жінки, тому викликав поліцію. Згодом поліцейські знайшли тіло дитини в кущах неподалік. Суд встановив, що обидві жертви зазнали тяжких травм голови.
Підлітка засудили за двома пунктами звинувачення у ненавмисному вбивстві. Водночас у суді зазначили, що всі обставини цієї справи повністю з'ясувати не вдалося. Зокрема, судді заявили, що не можуть встановити, чому після цього обвинувачений вдався до насильства.
Згідно з вироком, перед злочином між жінкою та підлітком, відбувся статевий акт. Після скоєного 16-річний юнак, який до речі також є громадянином України, наступного дня повернувся на місце злочину і здався поліцейським, які ще працювали там. Через вік обвинуваченого розгляд справи відбувався повністю у закритому режимі.
