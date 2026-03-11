Підліток із Дорстена отримав 10 років за вбивство українки та її дитини

Поліція охороняє територію в Німеччині. Фото ілюстративне: REUTERS

У Німеччині 16-річного українця засудили до десяти років ув'язнення у колонії для неповнолітніх у справі про вбивство 32-річної жінки з України та її маленької доньки. Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину.

Про це пише Der Spiegel, цитує Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Суд покарав підлітка за вбивство українки та її доньки

Підлітка визнали винним у смерті двох людей. За словами речниці суду, під час процесу він зізнався у вбивстві своєї сусідки та її маленької доньки.

Злочин стався влітку 2025 року на лісовій стежці в Дорстені. Перехожий помітив частково роздягнене тіло 32-річної жінки, тому викликав поліцію. Згодом поліцейські знайшли тіло дитини в кущах неподалік. Суд встановив, що обидві жертви зазнали тяжких травм голови.

Підлітка засудили за двома пунктами звинувачення у ненавмисному вбивстві. Водночас у суді зазначили, що всі обставини цієї справи повністю з'ясувати не вдалося. Зокрема, судді заявили, що не можуть встановити, чому після цього обвинувачений вдався до насильства.

Згідно з вироком, перед злочином між жінкою та підлітком, відбувся статевий акт. Після скоєного 16-річний юнак, який до речі також є громадянином України, наступного дня повернувся на місце злочину і здався поліцейським, які ще працювали там. Через вік обвинуваченого розгляд справи відбувався повністю у закритому режимі.

У вересні 2025 року в Німеччині іракець вбив 16-річну українку штовхнувши її під поїзд.

Пізніше, у грудні 2025 року в Чехії також закінчили розслідування справи про смерть 22-річної українки тіло якої знайшли в річці.