Комитет поддержал заявление нардепа Володиной о сложении мандата

Дарья Володина. Фото: Дарья Володина / Facebook

Народный депутат "Слуги народа" Дарья Володина подала заявление о сложении мандата. Регламентный Комитет поддержал это решение на своем заседании. Далее этот вопрос вынесут в зал парламента.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление нардепа Ярослава Железняка.

Окончательное решение о сложении мандата Володиной должны принять нардепы

"Регламентный Комитет поддержал на своем заседании заявление народного депутата Володиной о сложении мандата", — говорится в сообщении.

Теперь заявление Володиной должна рассмотреть Верховная Рада.

"В данном случае дальше надо будет голосовать в зале (226 голосов) для того, чтобы постановление набрало силу", — отметил Железняк.

Володина избрана в "Слугу народа" по общему списку, поэтому на общее количество членов фракции это не повлияет.

Что известно о Дарье Володиной

Дарья Володина родилась 16 апреля 1991 года в Кропивницком.

Свой профессиональный путь начинала в медиасфере: в 2012-2014 годах работала журналисткой на "Первом Национальном", а также была ведущей MAXXI TV и PR-менеджером Центра политических решений.

В 2012-2013 годах занимала должность исполнительного директора "2Capitales Radio", после чего в 2014-2015 годах работала радиоведущей на DJFM Ukraine.

В 2016 году основала PR-агентство PR Space и руководила компанией Iconic Creations в Нью-Йорке. В 2017 году отвечала за репутационный менеджмент песенного конкурса "Евровидение" в Украине. Впоследствии работала в сфере политического анализа как эксперт и обозреватель, а также занимала должность CEO в iCreations agency до избрания в парламент.

Высшее образование получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по специальностям "корпоративные финансы" и "право", также училась в Дипломатической академии при МИД Украины.

Во время парламентских выборов 2019 года прошла в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" под №65 как беспартийный кандидат.

В парламенте присоединилась к одноименной фракции и вошла в Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Впоследствии стала членом партии.

В 2021 году присоединилась к межфракционному объединению "Умная политика", сформированному по инициативе бывшего председателя парламента Дмитрия Разумкова.

Десятки депутатов ВР хотят сложить мандаты

Нардеп от "Слуги народа" Александр Юрченко заявил, что мандат хотят сложить еще 50-60 парламентариев. По его словам, причиной является низкая зарплата и длинная каденция.

Кроме того, работу Рады раскритиковал председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев и призвал коллег сосредоточиться на работе. В течение последних пленарных недель нардепы не могут принять много важных вопросов.