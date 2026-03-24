Горбенко: в Верховной Раде более года не собиралось более 228 нардепов

Верховная Рада.

Нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко заявил, что народные депутаты Украины не ходят на работу. Сейчас уже более года в зале Верховной Рады не собиралось более 228 народных избранников.

Об этом он сказал в эфире "Вечір.LIVE".

По словам Горбенко, монобольшинство давно потеряло способность принимать решения. Причина в физическом отсутствии депутатов на рабочих местах.

Также он отметил острую необходимость присутствия народных избранников на фронте.

"Мне интересно, кто там из коллег готов поехать на фронт, чтобы помочь военным, увидеть и почувствовать, что эта помощь нужна не только физически присутствовать, а еще сильный тыл должен быть в стране, чтобы военные были уверены в этом", — сказал он.

Напомним, недавно нардеп Даниил Гетманцев заявил, что в Украине политический кризис. Он охватывает как власть, так в оппозицию. По его словам, такой кризис препятствует принятию законов, которые требует МВФ и ЕС.

Кроме того, неделю назад Гетманцев сказал, что результативность Верховной Рады стремительно приближается к нулю.