Рада нарабатывает механизм голосования для украинцев за рубежом

Рабочая группа по подготовке комплексных законодательных предложений относительно особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях особого периода нарабатывает механизм участия в голосовании украинцев за рубежом. Также прорабатывается вопрос обеспечения полноценного голосования для защитников и защитниц. По словам первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Александра Корниенко, впереди еще много работы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента по результатам круглого стола "Подготовка к первым национальным послевоенных выборов в Украине: вызовы организации и законодательные наработки", передает Новини.LIVE.

Наработки Рабочей группы по выборам

Во время круглого стола представили законодательные предложения, подготовленные Рабочей группой на основе наработок отдельных тематических команд. Они охватывают организацию избирательного процесса и инфраструктуры, участие в голосовании граждан Украины, которые находятся за пределами государства, обеспечение избирательных прав военнослужащих, урегулирование вопросов, связанных с внутренне перемещенными лицами, жителями временно оккупированных и прифронтовых территорий, а также определение условий безопасности, необходимых для проведения выборов.

"Наша работа является абсолютно открытой. Мы обсуждаем эти сложные вопросы не фрагментарно и не в закрытых кабинетах. Мы достигли консенсуса о невозможности проведения выборов во время военного положения. В то же время впереди много работы по участию украинцев за рубежом в выборах, а также поиска лучших механизмов обеспечения полноценного голосования для наших защитников и защитниц", — сказал Корниенко.

Также в совершенстве не проработан вопрос выборов в Раду и финансирования.

После работы тематических групп Рабочей группы состоится заседание подгруппы по вопросам евроинтеграции под руководством первого вице-спикера. На встрече в открытом формате покажут, как Украина выполняет свои обязательства, в частности по избирательному законодательству, и обсудят следующие шаги для их реализации.

Послевоенные выборы в Украине

Председатель правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сообщил, что законопроект о выборах готов на 2/3. Его могут внести в парламент уже в апреле.

Новые нормы могут позволить голосовать без привязки к месту прописки избирателя. На временно оккупированных территориях голосование проводиться не будет.