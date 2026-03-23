Україна
Рада напрацьовує механізм голосування для українців за кордоном

Рада напрацьовує механізм голосування для українців за кордоном

Дата публікації: 23 березня 2026 14:44
Рада напрацьовує механізм голосування для українців за кордоном
Голосування на виборах. Фото: УНІАН

Робоча група з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах особливого періоду напрацьовує механізм участі в голосуванні українців за кордоном. Також опрацьовується питання забезпечення повноцінного голосування для захисників і захисниць. За словами першого заступника голови Верховної Ради України Олександра Корнієнка, попереду ще багато роботи.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби парламенту за результатами круглого столу "Підготовка до перших національних повоєнних виборів в Україні: виклики організації та законодавчі напрацювання", передає Новини.LIVE.

Напрацювання Робочої групи щодо виборів

Під час круглого столу представили законодавчі пропозиції, підготовлені Робочою групою на основі напрацювань окремих тематичних команд. Вони охоплюють організацію виборчого процесу та інфраструктури, участь у голосуванні громадян України, які перебувають за межами держави, забезпечення виборчих прав військовослужбовців, врегулювання питань, пов’язаних із внутрішньо переміщеними особами, жителями тимчасово окупованих і прифронтових територій, а також визначення безпекових умов, необхідних для проведення виборів.

"Наша робота є абсолютно відкритою. Ми обговорюємо ці складні питання не фрагментарно і не в закритих кабінетах. Ми досягли консенсусу щодо неможливості проведення виборів під час воєнного стану. Водночас попереду багато роботи щодо участі українців за кордоном у виборах, а також пошуку найкращих механізмів забезпечення повноцінного голосування для наших захисників і захисниць", — сказав Корнієнко.

Також досконало не опрацьоване питання виборів до Ради та фінансування.

Після роботи тематичних груп Робочої групи відбудеться засідання підгрупи з питань євроінтеграції під керівництвом першого віцеспікера. На зустрічі у відкритому форматі покажуть, як Україна виконує свої зобов’язання, зокрема щодо виборчого законодавства, та обговорять наступні кроки для їх реалізації.

Повоєнні вибори в Україні

Голова правління Комітету виборців України Олексій Кошель повідомив, що законопроєкт про вибори готовий на 2/3. Його можуть внести до парламенту вже в квітні.

Нові норми можуть дозволити голосувати без прив’язки до місця прописки виборця. На територіях, що тимчасово окуповані, голосування проводитися не буде.

Верховна Рада Олександр Корнієнко вибори голосування закордон
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
