Комітет Ради визначився із законопроєктом про врегулювання Telegram

Засідання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Фото: пресслужба Ради

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт №11115 "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація". Таким чином парламент може запровадити деанонімізацію Telegram-каналів в Україні. Відсутність чіткого правового поля для цих сервісів створює потенційні ризики для державних структур і населення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Детектор медіа".

Як Рада може врегулювати Telegram

"Небезпека існує у Telegram — замовлення терористичних актів, торгівля наркотиків, поширення фейків проти української держави тощо. Але не лише в Telegram. Ми бачимо небезпеку у багатьох країнах TikTok. Але ми на відміну тоталітарних країн не хочемо нікого обмежувати", — заявив один із авторів законопроєкту Микола Княжицький.

Законопроєкт передбачає створення чітких правил роботи таких сервісів та механізмів контролю за їхньою діяльністю. Платформи планують зобов’язати співпрацювати з українськими державними органами, оперативно реагувати на їхні офіційні запити та надавати необхідну інформацію у межах закону, що має підвищити ефективність реагування на незаконні дії в цифровому середовищі.

Документ також регламентує механізми реагування на незаконний, шкідливий або небезпечний контент, дозволяючи виявляти та обмежувати матеріали, які порушують законодавство, без потреби блокування самої платформи.

Окрім цього, ініціатива передбачає прозорість роботи сервісів та інформацію про їхніх власників, що допоможе зменшити ризики використання платформ у непрозорих інформаційних операціях. Важливим аспектом є заходи для запобігання використанню сервісів для поширення пропаганди або дезінформації, включно з контролем джерел контенту та виявленням штучної чи шкідливої інформації.

Як повідомляли Новини.LIVE, дохід популярних Telegram-каналів може сягати 20 тис. доларів на день. Великі Telegram-канали можуть отримати і 40 тис. доларів. Їхні власники не несуть відповідальності за опублікований матеріал.

Водночас, за словами заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук, повної заборони Telegram в Україні не буде. Проте обмежити його використання парламент може. На сьогодні це єдина мережа, яка дозволяє повну анонімність.