Комитет Рады определился с законопроектом об урегулировании Telegram

Комитет Рады определился с законопроектом об урегулировании Telegram

Дата публикации 25 марта 2026 16:02
Комитет Рады определился с законопроектом об урегулировании Telegram
Заседание комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Фото: пресс-служба Рады

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №11115 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности платформ общего доступа к информации, через которые распространяется массовая информация". Таким образом парламент может ввести деанонимизацию Telegram-каналов в Украине. Отсутствие четкого правового поля для этих сервисов создает потенциальные риски для государственных структур и населения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Детектор медиа".

Как Рада может урегулировать Telegram

"Опасность существует в Telegram заказ террористических актов, торговля наркотиков, распространение фейков против украинского государства и тому подобное. Но не только в Telegram. Мы видим опасность во многих странах TikTok. Но мы в отличие тоталитарных стран не хотим никого ограничивать", — заявил один из авторов законопроекта Николай Княжицкий.

Законопроект предусматривает создание четких правил работы таких сервисов и механизмов контроля за их деятельностью. Платформы планируют обязать сотрудничать с украинскими государственными органами, оперативно реагировать на их официальные запросы и предоставлять необходимую информацию в рамках закона, что должно повысить эффективность реагирования на незаконные действия в цифровой среде.

Документ также регламентирует механизмы реагирования на незаконный, вредный или опасный контент, позволяя выявлять и ограничивать материалы, нарушающие законодательство, без необходимости блокировки самой платформы.

Кроме этого, инициатива предусматривает прозрачность работы сервисов и информацию об их владельцах, что поможет уменьшить риски использования платформ в непрозрачных информационных операциях. Важным аспектом являются меры по предотвращению использования сервисов для распространения пропаганды или дезинформации, включая контроль источников контента и выявление искусственной или вредной информации.

Как сообщали Новини.LIVE, доход популярных Telegram-каналов может достигать 20 тыс. долларов в день. Крупные Telegram-каналы могут получить и 40 тыс. долларов. Их владельцы не несут ответственности за опубликованный материал.

В то же время, по словам заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук, полного запрета Telegram в Украине не будет. Однако ограничить его использование парламент может. На сегодня это единственная сеть, которая позволяет полную анонимность.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
