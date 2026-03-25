Комитет Рады определился с законопроектом об урегулировании Telegram

Заседание комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №11115 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности платформ общего доступа к информации, через которые распространяется массовая информация". Таким образом парламент может ввести деанонимизацию Telegram-каналов в Украине. Отсутствие четкого правового поля для этих сервисов создает потенциальные риски для государственных структур и населения.

Как Рада может урегулировать Telegram

"Опасность существует в Telegram — заказ террористических актов, торговля наркотиков, распространение фейков против украинского государства и тому подобное. Но не только в Telegram. Мы видим опасность во многих странах TikTok. Но мы в отличие тоталитарных стран не хотим никого ограничивать", — заявил один из авторов законопроекта Николай Княжицкий.

Законопроект предусматривает создание четких правил работы таких сервисов и механизмов контроля за их деятельностью. Платформы планируют обязать сотрудничать с украинскими государственными органами, оперативно реагировать на их официальные запросы и предоставлять необходимую информацию в рамках закона, что должно повысить эффективность реагирования на незаконные действия в цифровой среде.

Документ также регламентирует механизмы реагирования на незаконный, вредный или опасный контент, позволяя выявлять и ограничивать материалы, нарушающие законодательство, без необходимости блокировки самой платформы.

Кроме этого, инициатива предусматривает прозрачность работы сервисов и информацию об их владельцах, что поможет уменьшить риски использования платформ в непрозрачных информационных операциях. Важным аспектом являются меры по предотвращению использования сервисов для распространения пропаганды или дезинформации, включая контроль источников контента и выявление искусственной или вредной информации.

Как сообщали Новини.LIVE, доход популярных Telegram-каналов может достигать 20 тыс. долларов в день. Крупные Telegram-каналы могут получить и 40 тыс. долларов. Их владельцы не несут ответственности за опубликованный материал.

В то же время, по словам заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук, полного запрета Telegram в Украине не будет. Однако ограничить его использование парламент может. На сегодня это единственная сеть, которая позволяет полную анонимность.