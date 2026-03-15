Верещук заявила, что в Украине не запретят Telegram

Ирина Верещук. Фото: кадр из видео

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что в Украине не будет полного запрета Telegram. В то же время она отметила необходимость деанонимизировать каналы.

Об этом Ирина Верещук сказала журналистам, передает Новини.LIVE.

Реклама

Запрещать Telegram в Украине не будут

"Невозможно полностью запретить. Это по крайней мере по состоянию на сегодня то, что подтверждают наши представители правоохранительных органов. А вот ограничить, когда мы говорим об использовании Telegram-канала как канала вербовки, канала, который использует Россия в отношении нашего населения. А вот сделать деанонимизацию, что сейчас и делают попытки наши народные депутаты провести через законодательное поле — это другое дело", — отметила Верещук.

По ее словам, не может на пятом году полномасштабной войны Россия использовать Telegram-каналы для вербовки украинцев так безнаказанно. Заместитель руководителя ОП говорит, что нельзя давать противнику такую возможность.

"Они вербуют в разных точках. Они понимают, что будут безнаказанно это продолжать делать. И очевидно, что ни одна система, даже самая подготовленная, какой является на сегодня наша система, не может, я имею в виду правоохранительная, которая уже на этой войне имеет огромный опыт, не может предотвратить, чтобы Teleram-канал не использовался", — говорит Верещук.

Она говорит, что это единственная сеть, которая позволяет полную анонимность. В то же время Верещук отмечает, что не могут анонимные Telegram-каналы подрывать обороноспособность.

По ее словам, вопрос мессенджера следует рассматривать прежде всего с точки зрения безопасности во время войны, а не как ограничение свободы слова.

Работа Telegram в Украине

После теракта во Львове, в который завербовали украинок через Telegram, Верещук заявила, что стоит задуматься над работой Telegram в стране.

Впоследствии нардеп Ирина Борзова отметила, что в Верховной Раде нет законопроектов о блокировании мессенджера в Украине. Однако она заявила о важности верификации.

А 10 марта парламентская Временная следственная комиссия провела заседание, чтобы проверить деятельность анонимных Telegram-каналов в Украине. В частности, комиссия направила запрос в налоговую относительно нескольких владельцев крупных каналов, которые ведут предпринимательскую деятельность.