Верещук заявила, что в Украине не запретят Telegram

Верещук заявила, что в Украине не запретят Telegram

Дата публикации 15 марта 2026 22:53
Ирина Верещук. Фото: кадр из видео

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что в Украине не будет полного запрета Telegram. В то же время она отметила необходимость деанонимизировать каналы.

Об этом Ирина Верещук сказала журналистам, передает Новини.LIVE.

"Невозможно полностью запретить. Это по крайней мере по состоянию на сегодня то, что подтверждают наши представители правоохранительных органов. А вот ограничить, когда мы говорим об использовании Telegram-канала как канала вербовки, канала, который использует Россия в отношении нашего населения. А вот сделать деанонимизацию, что сейчас и делают попытки наши народные депутаты провести через законодательное поле  — это другое дело", — отметила Верещук.

По ее словам, не может на пятом году полномасштабной войны Россия использовать Telegram-каналы для вербовки украинцев так безнаказанно. Заместитель руководителя ОП говорит, что нельзя давать противнику такую возможность.

"Они вербуют в разных точках. Они понимают, что будут безнаказанно это продолжать делать. И очевидно, что ни одна система, даже самая подготовленная, какой является на сегодня наша система, не может, я имею в виду правоохранительная, которая уже на этой войне имеет огромный опыт, не может предотвратить, чтобы Teleram-канал не использовался", — говорит Верещук.

Она говорит, что это единственная сеть, которая позволяет полную анонимность. В то же время Верещук отмечает, что не могут анонимные Telegram-каналы подрывать обороноспособность.

По ее словам, вопрос мессенджера следует рассматривать прежде всего с точки зрения безопасности во время войны, а не как ограничение свободы слова.

Работа Telegram в Украине

После теракта во Львове, в который завербовали украинок через Telegram, Верещук заявила, что стоит задуматься над работой Telegram в стране.

Впоследствии нардеп Ирина Борзова отметила, что в Верховной Раде нет законопроектов о блокировании мессенджера в Украине. Однако она заявила о важности верификации.

А 10 марта парламентская Временная следственная комиссия провела заседание, чтобы проверить деятельность анонимных Telegram-каналов в Украине. В частности, комиссия направила запрос в налоговую относительно нескольких владельцев крупных каналов, которые ведут предпринимательскую деятельность.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
