Верещук заявила, що в Україні не заборонять Telegram

Ірина Верещук. Фото: кадр з відео

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що в Україні не буде повної заборони Telegram. Водночас вона наголосила на потребі деанонімізувати канали.

Про це Ірина Верещук сказала журналістам, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Забороняти Telegram в Україні не будуть

"Неможливо повністю заборонити. Це принаймні станом на сьогодні те, що підтверджують наші представники правоохоронних органів. А от обмежити, коли ми кажемо про використання Telegram-каналу як каналу вербування, каналу, який використовує Росія щодо нашого населення. А от зробити деанонімізацію, що зараз і роблять спроби наші народні депутати провести через законодавче поле — це інша справа", — зазначила Верещук.

За її словами, не може на пʼятому році повномасштабної війни Росія використовувати Telegram-канали для вербування українців так безкарно. Заступниця керівника ОП каже, що не можна давати противнику таку можливість.

"Вони вербують в різних точках. Вони розуміють, що будуть безкарно це продовжувати робити. І очевидно, що жодна система, навіть найпідготовленіша, якою є на сьогодні наша система, не може, я маю на увазі правоохоронна, яка вже на цій війні має величезний досвід, не може запобігти, щоб Teleram-канал не використовувався", — каже Верещук.

Вона каже, що це єдина мережа, яка дозволяє повну анонімність. Водночас Верещук наголошує, що не можуть анонімні Telegram-канали підривати обороноздатність.

За її словами, питання месенджера варто розглядати насамперед з точки зору безпеки під час війни, а не як обмеження свободи слова.

Робота Telegram в Україні

Після теракту у Львові, до якого завербували українок через Telegram, Верещук заявила, що варто замислитися над роботою Telegram в країні.

Згодом нардепка Ірина Борзова наголосила, що у Верховній Раді немає законопроєктів про блокування месенджера в Україні. Однак вона заявила про важливість верифікації.

А 10 березня парламентська Тимчасова слідча комісія провела засідання, аби перевірити діяльність анонімних Telegram-каналів в Україні. Зокрема, комісія надіслала запит до податкової щодо декількох власників великих каналів, які ведуть підприємницьку діяльність.