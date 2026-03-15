Головна Новини дня Верещук заявила, що в Україні не заборонять Telegram

Дата публікації: 15 березня 2026 22:53
Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що в Україні не буде повної заборони Telegram. Водночас вона наголосила на потребі деанонімізувати канали.

Про це Ірина Верещук сказала журналістам, передає Новини.LIVE.

"Неможливо повністю заборонити. Це принаймні станом на сьогодні те, що підтверджують наші представники правоохоронних органів. А от обмежити, коли ми кажемо про використання Telegram-каналу як каналу вербування, каналу, який використовує Росія щодо нашого населення. А от зробити деанонімізацію, що зараз і роблять спроби наші народні депутати провести через законодавче поле — це інша справа", — зазначила Верещук.

За її словами, не може на пʼятому році повномасштабної війни Росія використовувати Telegram-канали для вербування українців так безкарно. Заступниця керівника ОП каже, що не можна давати противнику таку можливість.

"Вони вербують в різних точках. Вони розуміють, що будуть безкарно це продовжувати робити. І очевидно, що жодна система, навіть найпідготовленіша, якою є на сьогодні наша система, не може, я маю на увазі правоохоронна, яка вже на цій війні має величезний досвід, не може запобігти, щоб Teleram-канал не використовувався", — каже Верещук.

Вона каже, що це єдина мережа, яка дозволяє повну анонімність. Водночас Верещук наголошує, що не можуть анонімні Telegram-канали підривати обороноздатність. 

За її словами, питання месенджера варто розглядати насамперед з точки зору безпеки під час війни, а не як обмеження свободи слова.

Робота Telegram в Україні

Після теракту у Львові, до якого завербували українок через Telegram, Верещук заявила, що варто замислитися над роботою Telegram в країні.

Згодом нардепка Ірина Борзова наголосила, що у Верховній Раді немає законопроєктів про блокування месенджера в Україні. Однак вона заявила про важливість верифікації. 

А 10 березня парламентська Тимчасова слідча комісія провела засідання, аби перевірити діяльність анонімних Telegram-каналів в Україні. Зокрема, комісія надіслала запит до податкової щодо декількох власників великих каналів, які ведуть підприємницьку діяльність.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
