Головна Новини дня Нардепка заявила, що в Україні немає парламентської кризи

Нардепка заявила, що в Україні немає парламентської кризи

Дата публікації: 25 березня 2026 15:35
Нардепка заявила, що в Україні немає парламентської кризи
Засідання Верховної Ради. Фото: УНІАН

Народна депутатка від "Слуги Народу" Галина Янченко заявила, що в Україні немає парламентської кризи. За її словами, існує несхвалення деяких законодавчих ініціатив. Зокрема, йдеться про введення ПДВ для ФОПів.

Про це Галина Янченко розповіла в ефірі Ранок.LIVE у середу, 25 березня. 

"Я не вважаю, що в парламенті є парламентська криза. Я вважаю, що парламент, насправді, виконує свою реальну функцію, яку, можливо, він не виконував раніше", — зазначила Янченко.

За її словами, йдеться про функцію фільтра того, які законодавчі ініціативи варто ухвалювати, а які ні. Нардепка каже, що не підтримує введення ПДВ для ФОПів, зокрема четвертої групи. Вона каже, що більшість колег також проти цієї ініціативи.

"А от Мінфін, який поспішив зʼїздити на переговори з МВФ і від себе пообіцяв МВФ, що ця норма буде ухвалена, не порадившись парламенту перед цим, не вентилювавши, чи взагалі суспільство підтримує цю ініціативу, зараз наполягає і змушує парламент розглянути цю ініціативу, яка є шкідливою для економіки. Парламент говорить ні. Чи це є парламентською кризою? Я не вважаю. Я вважаю, що це нормальна і правильна функція парламенту",—  каже нардепка.

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамію, ситуація у Раді залишається контрольованою, але труднощі все ж є. Наразі триває робота над поверненням парламенту до звичного режиму роботи. За його словами, для стабілізації потрібна робота на усіх рівнях.

А нардеп Руслан Горбенко повідомляв, що вже понад рік у залі ВРУ не збиралося понад 228 нардепів. За його словами, вони не ходять на роботу. Крім того, Горбенко зауважив на потребі присутності нардепів на фронті.

Верховна Рада Україна нардепи
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
