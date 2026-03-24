Ситуація під контролем: Арахамія про "кризу" у Верховній Раді

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: sluga-narodu.com

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Давида Арахамії у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Давид Арахамія зазначив, що наразі ситуація у Верховній Раді залишається контрольованою, попри наявні труднощі. За його словами, триває робота над тим, щоб парламент повернувся до звичного для суспільства формату роботи.

"Суспільство звикло до того, що цей парламент працює як годинник. Так, є певні труднощі, і ми їх озвучували, але ситуація під контролем, і як ми уже говорили, ведеться робота, щоб Верховна Рада повернулася до того режиму роботи, до якого звикло суспільство", — пояснив очільник фракції "Слуга народу".

Водночас він зазначив, що для стабілізації ситуації необхідна робота на всіх рівнях, а всередині фракції цьому приділяють особливу увагу.

"Ситуація важка по всьому парламенту, але очевидно, що "Слуга народу" найбільше впливає на результати голосувань, тому робота всередині фракції в пріоритеті. Ми будемо працювати в групах, вивчати думки колег і формувати бачення того, як ми рухаємось далі", — сказав Арахамія.

Окремо він повідомив про взаємодію з урядом і роботу над покращенням співпраці. Політик також нагадав, що нинішній склад парламенту вже неодноразово ухвалював складні рішення в умовах кризи та війни.

Арахамія закликав медіа не перебільшувати ситуацію довкола парламенту.

Наостанок він наголосив, що депутати усвідомлюють відповідальність і продовжують роботу, попри всі виклики.

"Питання не стоїть в тому, рухаємося ми далі, чи ні. Питання полягає в тому, як ми рухаємося. І відповідь на нього обов’язково буде знайдена", — переконаний Арахамія.

Нещодавно нардеп Руслан Горбенко заявив, що багато парламентаріїв не відвідують робочі засідання. За його словами, понад рік у залі Верховної Ради одночасно не збиралися більш ніж 228 депутатів.

Раніше Голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні нині не парламентська, а політична криза, яка охоплює владу та опозицію. Через це, за його словами, ускладнено ухвалення законів, необхідних для співпраці з МВФ та просування євроінтеграції.

Гетманцев також наголошував, що Верховна Рада IX скликання втрачає свій потенціал. За його словами, у парламенті зростають розбіжності, і здатність ухвалювати складні рішення поступово знижується.