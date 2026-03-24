Ситуация под контролем: Арахамия о "кризисе" в Верховной Раде

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: sluga-narodu.com

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что ситуация в Верховной Раде остается контролируемой, несмотря на имеющиеся трудности. По его словам, парламент работает над возвращением к привычному режиму работы. Также продолжается взаимодействие с правительством для улучшения эффективности принятия решений.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Давида Арахамии в комментарии "Интерфакс-Украина".

Давид Арахамия отметил, что сейчас ситуация в Верховной Раде остается контролируемой, несмотря на имеющиеся трудности. По его словам, продолжается работа над тем, чтобы парламент вернулся к привычному для общества формату работы.

"Общество привыкло к тому, что этот парламент работает как часы. Да, есть определенные трудности, и мы их озвучивали, но ситуация под контролем, и как мы уже говорили, ведется работа, чтобы Верховная Рада вернулась к тому режиму работы, к которому привыкло общество", — объяснил глава фракции "Слуга народа".

В то же время он отметил, что для стабилизации ситуации необходима работа на всех уровнях, а внутри фракции этому уделяют особое внимание.

"Ситуация тяжелая по всему парламенту, но очевидно, что "Слуга народа" больше всего влияет на результаты голосований, поэтому работа внутри фракции в приоритете. Мы будем работать в группах, изучать мнения коллег и формировать видение того, как мы движемся дальше", — сказал Арахамия.

Отдельно он сообщил о взаимодействии с правительством и работе над улучшением сотрудничества. Политик также напомнил, что нынешний состав парламента уже неоднократно принимал сложные решения в условиях кризиса и войны.

Арахамия призвал медиа не преувеличивать ситуацию вокруг парламента.

Напоследок он отметил, что депутаты осознают ответственность и продолжают работу, несмотря на все вызовы.

"Вопрос не стоит в том, движемся мы дальше или нет. Вопрос заключается в том, как мы движемся. И ответ на него обязательно будет найден", — убежден Арахамия.

Недавно нардеп Руслан Горбенко заявил, что многие парламентарии не посещают рабочие заседания. По его словам, более года в зале Верховной Рады одновременно не собирались более 228 депутатов.

Ранее Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что в Украине сейчас не парламентский, а политический кризис, который охватывает власть и оппозицию. Из-за этого, по его словам, затруднено принятие законов, необходимых для сотрудничества с МВФ и продвижения евроинтеграции.

Гетманцев также отмечал, что Верховная Рада IX созыва теряет свой потенциал. По его словам, в парламенте растут разногласия, и способность принимать сложные решения постепенно снижается.