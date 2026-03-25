Нардеп заявила, что в Украине нет парламентского кризиса

Дата публикации 25 марта 2026 15:35
Заседание Верховной Рады. Фото: УНИАН

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что в Украине нет парламентского кризиса. По ее словам, существует неодобрение некоторых законодательных инициатив. В частности, речь идет о введении НДС для ФЛП.

Об этом Галина Янченко рассказала в эфире Ранок.LIVE в среду, 25 марта.

"Я не считаю, что в парламенте есть парламентский кризис. Я считаю, что парламент, на самом деле, выполняет свою реальную функцию, которую, возможно, он не выполнял раньше", — отметила Янченко.

По ее словам, речь идет о функции фильтра того, какие законодательные инициативы следует принимать, а какие нет. Нардеп говорит, что не поддерживает введение НДС для ФЛП, в частности четвертой группы. Она говорит, что большинство коллег также против этой инициативы.

"А вот Минфин, который поспешил съездить на переговоры с МВФ и от себя пообещал МВФ, что эта норма будет принята, не посоветовавшись с парламентом перед этим, не вентилируя, поддерживает ли вообще общество эту инициативу, сейчас настаивает и заставляет парламент рассмотреть эту инициативу, которая является вредной для экономики. Парламент говорит нет. Является ли это парламентским кризисом? Я не считаю. Я считаю, что это нормальная и правильная функция парламента", — говорит нардеп.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на заявление председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, ситуация в Раде остается контролируемой, но трудности все же есть. Сейчас продолжается работа над возвращением парламента к привычному режиму работы. По его словам, для стабилизации нужна работа на всех уровнях.

А нардеп Руслан Горбенко сообщал, что уже более года в зале ВРУ не собиралось более 228 нардепов. По его словам, они не ходят на работу. Кроме того, Горбенко отметил необходимость присутствия нардепов на фронте.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
Реклама

