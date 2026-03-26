Главная Новости дня Рада поддержала проект о цифровизации в сфере спорта

Дата публикации 26 марта 2026 13:43
Депутаты в парламентском зале. Фото: пресс-служба Рады

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о внесении изменений в ЗУ "О физической культуре и спорте". Изменения касаются определения общих принципов внедрения и администрирования публичных электронных реестров и информационно-коммуникационных систем. "За" проголосовали 249 нардепов.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента в четверг, 26 марта.

В Украине будет создана единая система "Цифровой спорт"

Инициатива предусматривает цифровую трансформацию сферы физической культуры и спорта путем внедрения современных информационных инструментов. Речь идет о создании системы электронных реестров, сервисов и информационных платформ, которые обеспечат эффективное накопление, обработку и использование данных, а также упростят управление отраслью на государственном уровне. В частности, речь идет об оцифровке публичных услуг, в частности, онлайн-присвоения спортивных званий.

Для этого предлагается внести изменения в действующее законодательство. В частности, в профильный закон планируют добавить новый термин — "Цифровой спорт", пересмотреть подход к определению понятия "спортивное сооружение" и закрепить возможность активного использования государственных цифровых ресурсов в сфере управления спортом.

Отдельное внимание уделено налаживанию обмена информацией между различными государственными системами.

Законопроект формирует правовую основу для электронного взаимодействия между публичными реестрами и информационно-коммуникационными системами органов власти, что позволит автоматизировать значительную часть процессов. Также документ определяет функции центрального органа исполнительной власти, который будет отвечать за формирование политики в сфере спорта, в частности в части внедрения цифровых решений.

Как сообщил в эфире "Вечір.LIVE" нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко, уже больше года в зале Верховной Рады не собиралось более 228 народных избранников. Из-за этого в парламенте возникает кризис, а монобольшинство потеряло способность принимать решение.

Зато в эфире "Ранок.LIVE" нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко отметила, что Рада выполняет свою функцию. По ее словам, парламентского кризиса в стране нет.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
