Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Нардепи хочуть заборонити учням використовувати телефони

Нардепи хочуть заборонити учням використовувати телефони

Ua ru
Дата публікації: 30 березня 2026 11:33
Учениця з телефоном в школі. Фото: Суспільне Черкаси

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15105 щодо зобов’язань здобувачів освіти не використовувати під час уроків телефони, планшети та смарт-годинники. Винятком можуть бути освітні та медичні потреби. Автором документа є нардеп Георгій Мазурашу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

У яких випадках школярі можуть використовувати телефони

У супровідних документах на сайті Ради зазначається, що законопроєкт має вирішити проблеми відволікання від освітнього процесу та інших супутніх проблем, пов’язаних з використанням зазначених технічних засобів.

"Здобувачі освіти зобов’язані не використовувати під час уроків (занять) телефони, планшети та смарт-годинники за винятком освітніх та/або медичних потреб", — йдеться в проєкті закону.

Зазначається, що така практика вже працює в Нідерландах, Данії та інших країнах світу.

"Ухвалення закону дозволить підняти рівень поваги до викладачів та вирішити проблему відволікання від освітнього процесу, а також інші супутні проблеми, пов’язані з використанням зазначених в проєкті технічних засобів", — прогнозує автор.

Як писали Новини.LIVE, Рада ухвалила закон, яким підвищила зарплати працівників закладів позашкільної освіти. Крім того, педагоги можуть отримати додаткові винагороди та інші заохочення, крім тих, якт вже передбачені чинним законодавством.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що РФ все частіше вербує українців, зокрема школярів, через соцмережі. У зв’язку з цим парламент найближчим часом планує розглянути документ про врегулювання Telegram. Йдеться про деанонімізацію каналів цієї соцмережі.

Верховна Рада освіта школи парламент
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації