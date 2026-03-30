Нардепи хочуть заборонити учням використовувати телефони

Учениця з телефоном в школі.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15105 щодо зобов’язань здобувачів освіти не використовувати під час уроків телефони, планшети та смарт-годинники. Винятком можуть бути освітні та медичні потреби. Автором документа є нардеп Георгій Мазурашу.

У яких випадках школярі можуть використовувати телефони

У супровідних документах на сайті Ради зазначається, що законопроєкт має вирішити проблеми відволікання від освітнього процесу та інших супутніх проблем, пов’язаних з використанням зазначених технічних засобів.

"Здобувачі освіти зобов’язані не використовувати під час уроків (занять) телефони, планшети та смарт-годинники за винятком освітніх та/або медичних потреб", — йдеться в проєкті закону.

Зазначається, що така практика вже працює в Нідерландах, Данії та інших країнах світу.

"Ухвалення закону дозволить підняти рівень поваги до викладачів та вирішити проблему відволікання від освітнього процесу, а також інші супутні проблеми, пов’язані з використанням зазначених в проєкті технічних засобів", — прогнозує автор.

