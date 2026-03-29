Головна Новини дня У Фінляндії заявили про падіння українського дрона

У Фінляндії заявили про падіння українського дрона

Дата публікації: 29 березня 2026 20:01
Уламки дрона. Фото: Reuters

У Фінляндії зафіксували порушення повітряного простору безпілотниками, частину з яких ідентифікували. Один із дронів, за даними військових, виявився українського походження.

Про це повідомили на сайті фінських Повітряних сил, передає Новини.LIVE.

Український безпілотник впав на території Фінляндії

Цілі були відстежені близько 8:13 ранку в неділю, 29 березня. Водночас сили ППО не застосовувалися, щоб уникнути можливих побічних збитків.

Один із безпілотників ідентифікували як український дрон Ан-196 "Лютий". Він упав на південь від міста Коувола, після чого поліція оточила район падіння.

За попередніми даними, ще один безпілотник також упав на території країни. Водночас частину об'єктів, які спочатку вважали дронами, під час перевірки виявили зграями птахів.

У Міноборони Фінляндії раніше повідомляли, що кілька безпілотників порушили повітряний простір на південному сході країни, неподалік кордону з Росією. Два з них впали поблизу Коуволи, яка розташована приблизно за 50 кілометрів від російського кордону.

Прем'єр-міністр Петтері Орпо заявив, що дрони, ймовірно, були українськими. За його словами, це може бути пов'язано з атаками України по російських об'єктах у Ленінградській області, яка межує з Фінляндією.

"Ймовірно, це українські дрони, але це питання розслідується, і про це буде повідомлено пізніше… Ми зробимо висновки, коли повна картина ситуації стане зрозумілою. Це небажана ситуація", — заявив прем’єр-міністр.
 

Повітряні сили країни зазначили, що разом з іншими відомствами продовжують моніторинг ситуації та підтримують підвищену готовність.

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 29 березня СБУ завдали ударів по нафтотерміналу "Усть-Луга" у Ленінградській області. Це вже друга атака по енергетичному об'єкту РФ за тиждень.

Попередній удар Сили оборони завдали 25 березня. Внаслідок атаки було уражено нафтоналивні стендери, а також резервуарний парк із нафтою та нафтопродуктами.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
