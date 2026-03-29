В Финляндии заявили о падении украинского дрона

Обломки дрона. Фото: Reuters

В Финляндии зафиксировали нарушение воздушного пространства беспилотниками, часть из которых идентифицировали. Один из дронов, по данным военных, оказался украинского происхождения.

Об этом сообщили на сайте финских Воздушных сил.

Украинский беспилотник упал на территории Финляндии

Цели были отслежены около 8:13 утра в воскресенье, 29 марта. При этом силы ПВО не применялись, чтобы избежать возможных побочных убытков.

Один из беспилотников идентифицировали как украинский дрон Ан-196 "Лютый". Он упал к югу от города Коувола, после чего полиция оцепила район падения.

По предварительным данным, еще один беспилотник также упал на территории страны. В то же время часть объектов, которые сначала считали дронами, во время проверки обнаружили стаями птиц.

Читайте также:

В Минобороны Финляндии ранее сообщали, что несколько беспилотников нарушили воздушное пространство на юго-востоке страны, недалеко от границы с Россией. Два из них упали вблизи Коуволы, которая расположена примерно в 50 километрах от российской границы.

Премьер-министр Петтери Орпо заявил, что дроны, вероятно, были украинскими. По его словам, это может быть связано с атаками Украины по российским объектам в Ленинградской области, которая граничит с Финляндией.

"Вероятно, это украинские дроны, но этот вопрос расследуется, и об этом будет сообщено позже… Мы сделаем выводы, когда полная картина ситуации станет ясной. Это нежелательная ситуация", — заявил премьер-министр.

Воздушные силы страны отметили, что вместе с другими ведомствами продолжают мониторинг ситуации и поддерживают повышенную готовность.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 29 марта СБУ нанесли удары по нефтетерминалу "Усть-Луга" в Ленинградской области. Это уже вторая атака по энергетическому объекту РФ за неделю.

Предыдущий удар Силы обороны нанесли 25 марта. В результате атаки были поражены нефтеналивные стендеры, а также резервуарный парк с нефтью и нефтепродуктами.