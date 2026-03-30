Видео

Польша построит усиленную электронную защиту на границе с Украиной

Польша построит усиленную электронную защиту на границе с Украиной

Дата публикации 30 марта 2026 13:55
Польша построит усиленную электронную защиту на границе с Украиной
Польская граница. Фото: strazgraniczna.pl

Польша запускает проект нового электронного барьера на границе с Украиной. Его планируют возвести на участке Надбужанского подразделения Пограничной охраны, а стоимость работ оценивают примерно в 450 миллионов злотых. Для этого готовят систему круглосуточного наблюдения с датчиками, камерами и центром оперативного мониторинга.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на RMF24.

На границе Польши с Украиной установят датчики и тепловизоры

Основой новой системы защиты будут подземные кабели для фиксации сейсмических колебаний, волоконно-оптические линии для передачи информации и силовые сети. Над землей установят столбы с дневными камерами и тепловизорами для непрерывного наблюдения за границей.

Всю зафиксированную информацию система затем будет передавать в центр мониторинга в штабе подразделения, где ее в режиме реального времени будут анализировать пограничники. Ожидается, что это позволит быстрее выявлять попытки незаконного пересечения границы и другие угрозы.

Проект оценивается примерно в 450 миллионов злотых. Деньги планируют привлекать из нескольких источников, в частности через программу ЕС SAFE, однако этот механизм пока осложнен президентским вето. Поэтому в Польше еще продолжаются консультации по покрытию нехватки финансирования.

В Польше заявили, что строительство дополнительной защиты на границе начинают из-за последствий российской вооруженной агрессии против Украины, нестабильной ситуации на восточном направлении, активности преступных группировок и роста количества диверсионных проявлений в стране.

Как сообщали Новини.LIVE в понедельник, 30 марта, Кабмин одобрил законопроекты о повышении налогов. Читайте, что изменится и как это повлияет на международные отправления.

Также президент Финляндии подтвердил, что в воскресенье, 29 марта, на территорию страны залетел украинский дрон. Александр Стубб сделал заявление по безопасности обстановки.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
