Кабмин разрешил выезд за границу отдельным женщинам-чиновницам

Кабинет министров Украины отменил ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновниц во время военного положения. Отныне женщины, которые работают в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и других определенных учреждениях, могут пересекать границу без дополнительных ограничений.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в среду, 6 мая, передает Новини.LIVE.

Разрешение на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновниц

Свириденко отметила, что изменения не применяются к высшим должностным лицам государства, основным руководителям органов госвласти и их заместителям, в том числе для членов:

Кабмина;

руководства министерств и центральных органов исполнительной власти;

Офиса Президента Украины;

Аппарата Верховной Рады Украины;

СНБО;

СБУ;

Национального банка;

для народных депутатов;

судей Верховного Суда и Конституционного Суда Украины;

прокуроров Офиса Генерального прокурора;

руководителей государственных предприятий и государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

"Для них правила остаются неизменными, чтобы обеспечить непрерывную работу государства", — отметила Свириденко.

Как писали Новини.LIVE, 6 мая глава государства Владимир Зеленский провел встречу со Свириденко. Они говорили о кадровых вопросах, которые Кабмин проведет в ближайшее время.

Ранее нардеп Александр Юрченко сообщал, что за границей может быть более 1 млн украинских мужчин. По его словам, вернуться обратно может лишь около 30%.