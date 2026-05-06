Кабмин разрешил выезд за границу отдельным женщинам-чиновницам

Кабмин разрешил выезд за границу отдельным женщинам-чиновницам

Дата публикации 6 мая 2026 20:30
Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Кабинет министров Украины отменил ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновниц во время военного положения. Отныне женщины, которые работают в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и других определенных учреждениях, могут пересекать границу без дополнительных ограничений.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в среду, 6 мая, передает Новини.LIVE.

Разрешение на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновниц

Свириденко отметила, что изменения не применяются к высшим должностным лицам государства, основным руководителям органов госвласти и их заместителям, в том числе для членов:

  • Кабмина;
  • руководства министерств и центральных органов исполнительной власти;
  • Офиса Президента Украины;
  • Аппарата Верховной Рады Украины;
  • СНБО;
  • СБУ;
  • Национального банка;
  • для народных депутатов;
  • судей Верховного Суда и Конституционного Суда Украины;
  • прокуроров Офиса Генерального прокурора;
  • руководителей государственных предприятий и государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.
Ігор Клименко
Глава МВД Игорь Клименко. Фото: t.me/svyrydenkoy

"Для них правила остаются неизменными, чтобы обеспечить непрерывную работу государства", — отметила Свириденко.

Пост Свириденко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 6 мая глава государства Владимир Зеленский провел встречу со Свириденко. Они говорили о кадровых вопросах, которые Кабмин проведет в ближайшее время.

Ранее нардеп Александр Юрченко сообщал, что за границей может быть более 1 млн украинских мужчин. По его словам, вернуться обратно может лишь около 30%.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
