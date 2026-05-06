Кабмин разрешил выезд за границу отдельным женщинам-чиновницам
Кабинет министров Украины отменил ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновниц во время военного положения. Отныне женщины, которые работают в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и других определенных учреждениях, могут пересекать границу без дополнительных ограничений.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в среду, 6 мая, передает Новини.LIVE.
Разрешение на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновниц
Свириденко отметила, что изменения не применяются к высшим должностным лицам государства, основным руководителям органов госвласти и их заместителям, в том числе для членов:
- Кабмина;
- руководства министерств и центральных органов исполнительной власти;
- Офиса Президента Украины;
- Аппарата Верховной Рады Украины;
- СНБО;
- СБУ;
- Национального банка;
- для народных депутатов;
- судей Верховного Суда и Конституционного Суда Украины;
- прокуроров Офиса Генерального прокурора;
- руководителей государственных предприятий и государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.
"Для них правила остаются неизменными, чтобы обеспечить непрерывную работу государства", — отметила Свириденко.
Как писали Новини.LIVE, 6 мая глава государства Владимир Зеленский провел встречу со Свириденко. Они говорили о кадровых вопросах, которые Кабмин проведет в ближайшее время.
Ранее нардеп Александр Юрченко сообщал, что за границей может быть более 1 млн украинских мужчин. По его словам, вернуться обратно может лишь около 30%.