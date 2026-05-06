Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям
Кабінет міністрів України скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць під час воєнного стану. Відтепер жінки, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та інших визначених установах, можуть перетинати кордон без додаткових обмежень.
Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко у середу, 6 травня, передає Новини.LIVE.
Дозвіл на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць
Свириденко зазначила, що зміни не застосовуються до найвищих посадових осіб держави, основних керівників органів держвлади та їхніх заступників, зокрема для членів:
- Кабміну;
- керівництва міністерств та центральних органів виконавчої влади;
- Офісу Президента України;
- Апарату Верховної Ради України;
- РНБО;
- СБУ;
- Національного банку;
- для народних депутатів;
- суддів Верховного Суду та Конституційного Суду України;
- прокурорів Офісу Генерального прокурора;
- керівників державних підприємств та державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.
"Для них правила залишаються незмінними, щоб забезпечити безперервну роботу держави", — зазначила Свириденко.
Як писали Новини.LIVE, 6 травня глава держави Володимир Зеленський провів зустріч зі Свириденко. Вони говорили про кадрові питання, які Кабмін проведе найближчим часом.
Раніше нардеп Олександр Юрченко повідомляв, що за кордоном може бути понад 1 млн українських чоловіків. За його словами, повернутися назад може лише близько 30%.