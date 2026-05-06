Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям

Кабінет міністрів України скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць під час воєнного стану. Відтепер жінки, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та інших визначених установах, можуть перетинати кордон без додаткових обмежень.

Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко у середу, 6 травня, передає Новини.LIVE.

Дозвіл на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць

Свириденко зазначила, що зміни не застосовуються до найвищих посадових осіб держави, основних керівників органів держвлади та їхніх заступників, зокрема для членів:

Кабміну;

керівництва міністерств та центральних органів виконавчої влади;

Офісу Президента України;

Апарату Верховної Ради України;

РНБО;

СБУ;

Національного банку;

для народних депутатів;

суддів Верховного Суду та Конституційного Суду України;

прокурорів Офісу Генерального прокурора;

керівників державних підприємств та державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

"Для них правила залишаються незмінними, щоб забезпечити безперервну роботу держави", — зазначила Свириденко.

Як писали Новини.LIVE, 6 травня глава держави Володимир Зеленський провів зустріч зі Свириденко. Вони говорили про кадрові питання, які Кабмін проведе найближчим часом.

Раніше нардеп Олександр Юрченко повідомляв, що за кордоном може бути понад 1 млн українських чоловіків. За його словами, повернутися назад може лише близько 30%.