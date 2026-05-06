Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям

Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям

Дата публікації: 6 травня 2026 20:30
Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів України скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць під час воєнного стану. Відтепер жінки, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та інших визначених установах, можуть перетинати кордон без додаткових обмежень.

Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко у середу, 6 травня, передає Новини.LIVE.

Дозвіл на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць

Свириденко зазначила, що зміни не застосовуються до найвищих посадових осіб держави, основних керівників органів держвлади та їхніх заступників, зокрема для членів:

  • Кабміну;
  • керівництва міністерств та центральних органів виконавчої влади;
  • Офісу Президента України;
  • Апарату Верховної Ради України;
  • РНБО;
  • СБУ;
  • Національного банку;
  • для народних депутатів;
  • суддів Верховного Суду та Конституційного Суду України;
  • прокурорів Офісу Генерального прокурора;
  • керівників державних підприємств та державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.
Ігор Клименко
Глава МВС Ігор Клименко. Фото: t.me/svyrydenkoy

"Для них правила залишаються незмінними, щоб забезпечити безперервну роботу держави", — зазначила Свириденко.

Допис Свириденко. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 6 травня глава держави Володимир Зеленський провів зустріч зі Свириденко. Вони говорили про кадрові питання, які Кабмін проведе найближчим часом.

Раніше нардеп Олександр Юрченко повідомляв, що за кордоном може бути понад 1 млн українських чоловіків. За його словами, повернутися назад може лише близько 30%.

кордон Юлія Свириденко виїзд за кордон
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
