Зеленський після зустрічі зі Свириденко анонсував кадрові рішення
Ua ru
Дата публікації: 6 травня 2026 16:12
Термінова новина
Український лідер Володимир Зеленський у середу, 6 травня, провів зустріч з премʼєр-міністром Юлією Свириденко. Зокрема, сторони обговорили кадрові питання, які потребують вирішення. Глава держави зазначив, що найближчим часом Кабмін проведе зміни на рівні заступників міністрів.
Про це Володимир Зеленський повідомив у середу, 6 травня, передає Новини.LIVE.
Кадрові рішення в Україні
"Важливо, щоб була ефективна комунікація з парламентарями і стосовно вакантних посад міністрів", — зазначив Зеленський.
Новина доповнюється...
Читайте також:
Реклама