Зеленський після зустрічі зі Свириденко анонсував кадрові рішення

Український лідер Володимир Зеленський у середу, 6 травня, провів зустріч з премʼєр-міністром Юлією Свириденко. Зокрема, сторони обговорили кадрові питання, які потребують вирішення. Глава держави зазначив, що найближчим часом Кабмін проведе зміни на рівні заступників міністрів.

Про це Володимир Зеленський повідомив у середу, 6 травня, передає Новини.LIVE.

Кадрові рішення в Україні

"Важливо, щоб була ефективна комунікація з парламентарями і стосовно вакантних посад міністрів", — зазначив Зеленський.

