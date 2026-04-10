Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Кабмін призначив Ореста Мандзія очільником митної служби

Кабмін призначив Ореста Мандзія очільником митної служби

Ua ru
Дата публікації: 10 квітня 2026 14:17
Орест Мандзій. Фото: кадр з відео

Уряд призначив нового очільника Державної митної служби. Посаду обійняв Орест Мандзій, який пройшов відкритий конкурс. Відповідне подання вніс міністр фінансів Сергій Марченко.

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає Новини.LIVE.

Призначення голови митниці

Свириденко зазначила, що Кабінет Міністрів очікує від нового керівника продовження реформи митної служби. Крім того, він має створити сучасну, прозору й ефективну митну систему, яка буде працювати на забезпечення фінансової стійкості держави.

Повідомлення Юлії Свириденко. Фото: скриншот

"Розраховуємо на послідовну роботу з реалізації цих змін та подальше посилення інституційної спроможності митної служби", — додала Свириденко.

Що відомо про Ореста Мандзія

Орест Мандзій раніше працював у різних структурах МВС. Він має досвід боротьби з економічною злочинністю. Крім того, з 2017 року Мандзій займав посаду в НАБУ, де проводив розслідування справ проти топпосадовців.

Крім того, Мандзій причетний до ліквідації двох злочинних організацій на Волинській та Чернівецькій митницях.

Для зайняття нової посади він пройшов відкритий конкурс. Свої кандидатури подали 42 претенденти, однак трьом з них відмовили одразу через те, що вони не відповідали вимогам. У січні другий етап пройшли 16 з 38 кандидатів. Їх перевіряли на доброчесність, проводили інтерв'ю з психологом та оцінювали особистісні риси.

У березні 2026-го визначили двох кандидатів. Йдеться про працівників НАБУ Руслана Даменцова та Ореста Мандзія. Зрештою посаду отримав Мандзій.

Як повідомляли Новини.LIVE, очільника ОП Кирила Буданова призначили головою Ради з питань підтримки підприємництва. Відповідний указ підписав Президент Володимир Зеленський.

Також ми писали про те, що глава держави призначив нового керівника Департаменту контррозвідки СБУ. Зеленський підписав Указ про те, що призначення на посаду Сергія Гуньковського.

Кабінет міністрів призначення Митна служба Орест Мандзій
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації