Кабмін призначив Ореста Мандзія очільником митної служби

Уряд призначив нового очільника Державної митної служби. Посаду обійняв Орест Мандзій, який пройшов відкритий конкурс. Відповідне подання вніс міністр фінансів Сергій Марченко.

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає Новини.LIVE.

Призначення голови митниці

Свириденко зазначила, що Кабінет Міністрів очікує від нового керівника продовження реформи митної служби. Крім того, він має створити сучасну, прозору й ефективну митну систему, яка буде працювати на забезпечення фінансової стійкості держави.

"Розраховуємо на послідовну роботу з реалізації цих змін та подальше посилення інституційної спроможності митної служби", — додала Свириденко.

Що відомо про Ореста Мандзія

Орест Мандзій раніше працював у різних структурах МВС. Він має досвід боротьби з економічною злочинністю. Крім того, з 2017 року Мандзій займав посаду в НАБУ, де проводив розслідування справ проти топпосадовців.

Крім того, Мандзій причетний до ліквідації двох злочинних організацій на Волинській та Чернівецькій митницях.

Для зайняття нової посади він пройшов відкритий конкурс. Свої кандидатури подали 42 претенденти, однак трьом з них відмовили одразу через те, що вони не відповідали вимогам. У січні другий етап пройшли 16 з 38 кандидатів. Їх перевіряли на доброчесність, проводили інтерв'ю з психологом та оцінювали особистісні риси.

У березні 2026-го визначили двох кандидатів. Йдеться про працівників НАБУ Руслана Даменцова та Ореста Мандзія. Зрештою посаду отримав Мандзій.

