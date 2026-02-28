Відкрите тестування конкурсу на посаду голови Митної служби

Завершився другий етап тестування відкритого конкурсу на посаду голови Державної митної служби України. 16 кандидатів успішно пройшли анонімне тестування на знання законодавства.

Попереду ще 5 етапів відбору, включно із спецперевірками. Остаточна співбесіда на посаду голови Митної служби відбудеться у березні.

Про це Новини.LIVE розповів Андрій Єрашов, член комісії по відбору голови митниці.

На посаду голови Митниці претендують 16 кандидатів

За його словами, всі 16 кандидатів, які претендують на пост голови Митної служби успішно пройшли анонімне тестування на знання законодавства. Того ж самого дня, 9 лютого, всі вони подали заяви на проходження спецперевірки. Її будуть робити 10 спецорганів.

"Всі 16 кандидатів набрали більше, ніж 80 балів. Підготувались всі дуже добре, результат хороший. Тепер 10 органів перевірятимуть всіх кандитатів на наявність зв’язків з РФ, родинні зв’язки, доброчесність, декларації, відповідність життя наявному майновому стану. Тому закликаю громадян надавати якомога більше інформації про кандидатів, аби була об’єктивна картина з усіх боків", — зазначив Єрашов.

Паралельно із спецперевірками кандидати на пост голови Митниці мають пройти ще 5 етапів відбору. Передусім це практичні задання, після яких залишиться 15 кандидатів.

"Конкурс завершиться до кінця березня. Голову Митниці обиратиме Кабмін з-поміж двох кандидатів, які успішно пройдуть всі етапи конкурсу. Сподіваюсь, до першого матимемо нового очільника Митної служби", — підсумував Єрашов.

Нагадаємо, за даними Державної митної служби, для контейнерних вантажів у морських і річкових портах змінили митні правила. Зміни покликані на зменшення черг, пришвидшення логістики та плани зробити порти безпечнішими.

А у пресслужбі Офісу Генерального прокурор повідомили про викриття масштабних зловживань під час закупівлі службового житла для рятувальників. За версією слідства, через дії посадовця ДСНС держава втратила майже 20 млн грн.

