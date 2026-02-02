Відео
Головна Новини дня На Буковині розслідують закупівлю непридатного житла для ДСНС

На Буковині розслідують закупівлю непридатного житла для ДСНС

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 12:47
На Буковині викрили схему із закупівлею непридатного житла за 20 млн грн
Слідчі дії працівників ДБР. Фото: ДБР

У Чернівецькій області правоохоронці заявили про викриття масштабних зловживань під час закупівлі службового житла для рятувальників. За версією слідства, через дії посадовця ДСНС держава втратила майже 20 млн грн, придбавши квартири, які не відповідали базовим вимогам для проживання.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Читайте також:

У Чернівецькій області закупили неякісні квартири для рятувальників 

Про підозру повідомили колишньому заступнику начальника Головного управління ДСНС у регіоні. Йому інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

null
Стеля у квартирі. Фото: ОГП

За матеріалами слідства, упродовж 2023–2024 років посадовець фактично контролював процес закупівлі службового житла. Він очолював конкурсну комісію, відповідальну за відбір квартир для рятувальників, а також підписував договори купівлі-продажу й акти приймання-передачі. При цьому об'єкти, які закуповувалися за бюджетні кошти, не відповідали умовам тендерної документації, а також мали суттєві порушення будівельних і санітарних норм.

null
Стан квартири, яку дозволив придбати чиновник. Фото: ОГП

Попри ці недоліки, житло було офіційно прийняте у власність держави. Загалом ідеться про сім квартир, які планували використовувати як службове житло для співробітників ДСНС.

null
Стан квартири. Фото: ОГП

За оцінкою слідства, ці помешкання є непридатними для проживання, однак на їх придбання з бюджету було спрямовано майже 20 млн грн.

У межах кримінального провадження слідчі з'ясовують усі обставини ухвалення рішень конкурсною комісією, а також роль інших осіб, які могли бути причетні до реалізації цієї схеми. 

Нагадаємо, нещодавно також у Чернівецькій області викрили посадовця митниці, який допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон.

А в Одесі викрили чиновника райадміністрації, який за хабарі пропонував власникам СТО безперешкодну роботу.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
