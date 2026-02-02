На Буковині викрили схему із закупівлею непридатного житла за 20 млн грн

Слідчі дії працівників ДБР. Фото: ДБР

У Чернівецькій області правоохоронці заявили про викриття масштабних зловживань під час закупівлі службового житла для рятувальників. За версією слідства, через дії посадовця ДСНС держава втратила майже 20 млн грн, придбавши квартири, які не відповідали базовим вимогам для проживання.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

У Чернівецькій області закупили неякісні квартири для рятувальників

Про підозру повідомили колишньому заступнику начальника Головного управління ДСНС у регіоні. Йому інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Стеля у квартирі. Фото: ОГП

За матеріалами слідства, упродовж 2023–2024 років посадовець фактично контролював процес закупівлі службового житла. Він очолював конкурсну комісію, відповідальну за відбір квартир для рятувальників, а також підписував договори купівлі-продажу й акти приймання-передачі. При цьому об'єкти, які закуповувалися за бюджетні кошти, не відповідали умовам тендерної документації, а також мали суттєві порушення будівельних і санітарних норм.

Стан квартири, яку дозволив придбати чиновник. Фото: ОГП

Попри ці недоліки, житло було офіційно прийняте у власність держави. Загалом ідеться про сім квартир, які планували використовувати як службове житло для співробітників ДСНС.

Стан квартири. Фото: ОГП

За оцінкою слідства, ці помешкання є непридатними для проживання, однак на їх придбання з бюджету було спрямовано майже 20 млн грн.

У межах кримінального провадження слідчі з'ясовують усі обставини ухвалення рішень конкурсною комісією, а також роль інших осіб, які могли бути причетні до реалізації цієї схеми.

