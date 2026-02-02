На Буковине разоблачили схему с закупкой непригодного жилья за 20 млн грн

Следственные действия работников ГБР. Фото: ГБР

В Черновицкой области правоохранители заявили о разоблачении масштабных злоупотреблений при закупке служебного жилья для спасателей. По версии следствия, из-за действий чиновника ГСЧС государство потеряло почти 20 млн грн, приобретя квартиры, которые не соответствовали базовым требованиям для проживания.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

В Черновицкой области закупили некачественные квартиры для спасателей

О подозрении сообщили бывшему заместителю начальника Главного управления ГСЧС в регионе. Ему инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

Потолок в квартире. Фото: ОГП

По материалам следствия, в течение 2023-2024 годов чиновник фактически контролировал процесс закупки служебного жилья. Он возглавлял конкурсную комиссию, ответственную за отбор квартир для спасателей, а также подписывал договоры купли-продажи и акты приема-передачи. При этом объекты, которые закупались за бюджетные средства, не соответствовали условиям тендерной документации, а также имели существенные нарушения строительных и санитарных норм.

Состояние квартиры, которую позволил приобрести чиновник. Фото: ОГП

Несмотря на эти недостатки, жилье было официально принято в собственность государства. В целом речь идет о семи квартирах, которые планировали использовать как служебное жилье для сотрудников ГСЧС.

Состояние квартиры. Фото: ОГП

По оценке следствия, эти помещения непригодны для проживания, однако на их приобретение из бюджета было направлено почти 20 млн грн.

В рамках уголовного производства следователи выясняют все обстоятельства принятия решений конкурсной комиссией, а также роль других лиц, которые могли быть причастны к реализации этой схемы.

