На Буковине разоблачили схему с закупкой непригодного жилья за 20 млн грн

На Буковине расследуют закупку непригодного жилья для ГСЧС
В Черновицкой области правоохранители заявили о разоблачении масштабных злоупотреблений при закупке служебного жилья для спасателей. По версии следствия, из-за действий чиновника ГСЧС государство потеряло почти 20 млн грн, приобретя квартиры, которые не соответствовали базовым требованиям для проживания.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.
В Черновицкой области закупили некачественные квартиры для спасателей
О подозрении сообщили бывшему заместителю начальника Главного управления ГСЧС в регионе. Ему инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.
По материалам следствия, в течение 2023-2024 годов чиновник фактически контролировал процесс закупки служебного жилья. Он возглавлял конкурсную комиссию, ответственную за отбор квартир для спасателей, а также подписывал договоры купли-продажи и акты приема-передачи. При этом объекты, которые закупались за бюджетные средства, не соответствовали условиям тендерной документации, а также имели существенные нарушения строительных и санитарных норм.
Несмотря на эти недостатки, жилье было официально принято в собственность государства. В целом речь идет о семи квартирах, которые планировали использовать как служебное жилье для сотрудников ГСЧС.
По оценке следствия, эти помещения непригодны для проживания, однако на их приобретение из бюджета было направлено почти 20 млн грн.
В рамках уголовного производства следователи выясняют все обстоятельства принятия решений конкурсной комиссией, а также роль других лиц, которые могли быть причастны к реализации этой схемы.
Напомним, недавно также в Черновицкой области разоблачили чиновника таможни, который помогал мужчинам незаконно пересекать границу.
А в Одессе разоблачили чиновника райадминистрации, который за взятки предлагал владельцам СТО беспрепятственную работу.
Читайте Новини.LIVE!