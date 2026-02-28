Открытое тестирование конкурса на должность главы Таможенной службы

Завершился второй этап тестирования открытого конкурса на должность председателя Государственной таможенной службы Украины. 16 кандидатов успешно прошли анонимное тестирование на знание законодательства.

Впереди еще 5 этапов отбора, включая спецпроверки. Окончательное собеседование на должность главы Таможенной службы состоится в марте.

Реклама

Читайте также:

Об этом Новини.LIVE рассказал Андрей Ерашов, член комиссии по отбору главы таможни.

На должность главы Таможни претендуют 16 кандидатов

По его словам, все 16 кандидатов, претендующих на пост главы Таможенной службы успешно прошли анонимное тестирование на знание законодательства. В тот же самый день, 9 февраля, все они подали заявления на прохождение спецпроверки. Ее будут делать 10 спецорганов.

"Все 16 кандидатов набрали больше, чем 80 баллов. Подготовились все очень хорошо, результат хороший. Теперь 10 органов будут проверять всех кандитатов на наличие связей с РФ, родственные связи, добропорядочность, декларации, соответствие жизни имеющемуся имущественному положению. Поэтому призываю граждан предоставлять как можно больше информации о кандидатах, чтобы была объективная картина со всех сторон", — отметил Ерашов.

Параллельно со спецпроверками кандидаты на пост главы Таможни должны пройти еще 5 этапов отбора. Прежде всего это практические задания, после которых останется 15 кандидатов.

"Конкурс завершится до конца марта. Главу Таможни будет выбирать Кабмин из двух кандидатов, которые успешно пройдут все этапы конкурса. Надеюсь, до первого будем иметь нового руководителя Таможенной службы", — подытожил Ерашов.

Напомним, по данным Государственной таможенной службы, для контейнерных грузов в морских и речных портах изменили таможенные правила. Изменения призваны на уменьшение очередей, ускорение логистики и планы сделать порты более безопасными.

А в пресс-службе Офиса Генерального прокурора сообщили о разоблачении масштабных злоупотреблений при закупке служебного жилья для спасателей. По версии следствия, из-за действий чиновника ГСЧС государство потеряло почти 20 млн грн.