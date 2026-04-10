Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кабмин назначил Ореста Мандзия главой таможенной службы

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 14:17
Орест Мандзий. Фото: кадр из видео

Кабмин призначил нового главу Государственной таможенной службы. Должность занял Орест Мандзий, который прошел открытый конкурс. Соответствующее представление внес министр финансов Сергей Марченко.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает Новини.LIVE.

Назначение главы таможни

Свириденко отметила, что Кабинет Министров ожидает от нового руководителя продолжения реформы таможенной службы. Кроме того, он должен создать современную, прозрачную и эффективную таможенную систему, которая будет работать на обеспечение финансовой устойчивости государства.

В Україні призначили нового голову митниці
Сообщение Юлии Свириденко. Фото: скриншот

"Рассчитываем на последовательную работу по реализации этих изменений и дальнейшее усиление институциональной способности таможенной службы", — добавила Свириденко.

Что известно об Оресте Мандзии

Орест Мандзий ранее работал в различных структурах МВД. Он имеет опыт борьбы с экономической преступностью. Кроме того, с 2017 года Мандзий занимал должность в НАБУ, где проводил расследование дел против топ-чиновников.

Читайте также:

Кроме того, Мандзий причастен к ликвидации двух преступных организаций на Волынской и Черновицкой таможнях.

Для занятия новой должности он прошел открытый конкурс. Свои кандидатуры подали 42 претендента, однако трем из них отказали сразу из-за того, что они не соответствовали требованиям. В январе второй этап прошли 16 из 38 кандидатов. Их проверяли на добропорядочность, проводили интервью с психологом и оценивали личностные качества.

В марте 2026-го определили двух кандидатов. Речь идет о работниках НАБУ Руслане Даменцове и Оресте Мандзии. В конце концов должность получил Мандзий.

Как сообщали Новини.LIVE, главу ОП Кирилла Буданова назначили председателем Совета по вопросам поддержки предпринимательства. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Зеленский.

Также мы писали о том, что глава государства назначил нового руководителя Департамента контрразведки СБУ. Зеленский подписал Указ о том, что назначение на должность Сергея Гуньковского.

Кабинет министров назначение Таможенная служба Орест Мандзий
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации