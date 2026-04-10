Кабмин назначил Ореста Мандзия главой таможенной службы
Кабмин призначил нового главу Государственной таможенной службы. Должность занял Орест Мандзий, который прошел открытый конкурс. Соответствующее представление внес министр финансов Сергей Марченко.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает Новини.LIVE.
Назначение главы таможни
Свириденко отметила, что Кабинет Министров ожидает от нового руководителя продолжения реформы таможенной службы. Кроме того, он должен создать современную, прозрачную и эффективную таможенную систему, которая будет работать на обеспечение финансовой устойчивости государства.
"Рассчитываем на последовательную работу по реализации этих изменений и дальнейшее усиление институциональной способности таможенной службы", — добавила Свириденко.
Что известно об Оресте Мандзии
Орест Мандзий ранее работал в различных структурах МВД. Он имеет опыт борьбы с экономической преступностью. Кроме того, с 2017 года Мандзий занимал должность в НАБУ, где проводил расследование дел против топ-чиновников.
Кроме того, Мандзий причастен к ликвидации двух преступных организаций на Волынской и Черновицкой таможнях.
Для занятия новой должности он прошел открытый конкурс. Свои кандидатуры подали 42 претендента, однако трем из них отказали сразу из-за того, что они не соответствовали требованиям. В январе второй этап прошли 16 из 38 кандидатов. Их проверяли на добропорядочность, проводили интервью с психологом и оценивали личностные качества.
В марте 2026-го определили двух кандидатов. Речь идет о работниках НАБУ Руслане Даменцове и Оресте Мандзии. В конце концов должность получил Мандзий.
Как сообщали Новини.LIVE, главу ОП Кирилла Буданова назначили председателем Совета по вопросам поддержки предпринимательства. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Зеленский.
Также мы писали о том, что глава государства назначил нового руководителя Департамента контрразведки СБУ. Зеленский подписал Указ о том, что назначение на должность Сергея Гуньковского.
