Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский после встречи со Свириденко анонсировал кадровые решения

Зеленский после встречи со Свириденко анонсировал кадровые решения

Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 16:12
Зеленский после встречи со Свириденко анонсировал кадровые решения
Владимир Зеленский и Юлия Свириденко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 6 мая, провел встречу с премьер-министром Юлией Свириденко. В частности, стороны обсудили кадровые вопросы, которые требуют решения. Глава государства отметил, что в ближайшее время Кабмин проведет изменения на уровне заместителей министров.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в среду, 6 мая, передает Новини.LIVE.

Кадровые решения в Украине

"Важно, чтобы была эффективная коммуникация с парламентариями и по вакантным должностям министров", — отметил Зеленский.

По его словам, должна быть также оперативно проведена перезагрузка определенных госпредприятий. В частности, нужен прозрачный и профессиональный конкурс на должность нового руководителя компании "Леса Украины". Кроме того, отрасль нуждается в новых подходах, способных поддержать доходы государства.

Также Зеленский поручил Свириденко ускорить процессы изменений в государственных энергетических компаниях, прежде всего в "Энергоатоме". Он сообщил, что уже сформирован новый наблюдательный совет компании. По его словам, также должно быть ускорено избрание наблюдательным советом нового руководителя компании.

Читайте также:

"Отдельно обсудили и работу государственных банков: нужна либерализация банковской сферы и расширение предпринимательских возможностей. Что касается "Сенс Банк", уже была определена необходимость провести приватизацию этого банка, и не должно быть никаких задержек в процессе приватизации: в этом году банк должен быть приватизирован", — отметил глава государства.

Зеленский рассчитывает на активные и быстрые шаги в решении проблем, которые тормозят экономические процессы и уменьшают доходы госбюджета.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 2 мая Зеленский говорил со Свириденко относительно графика усиления правительственных структур. По его словам, есть кадровые вопросы, которые требуют решения.

А в апреле Кабмин назначил нового главу Государственной таможенной службы. Им стал Орест Мандзий, который прошел открытый конкурс.

Владимир Зеленский Кабинет министров Юлия Свириденко
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации