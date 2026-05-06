Зеленский после встречи со Свириденко анонсировал кадровые решения

Владимир Зеленский и Юлия Свириденко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 6 мая, провел встречу с премьер-министром Юлией Свириденко. В частности, стороны обсудили кадровые вопросы, которые требуют решения. Глава государства отметил, что в ближайшее время Кабмин проведет изменения на уровне заместителей министров.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в среду, 6 мая, передает Новини.LIVE.

Кадровые решения в Украине

"Важно, чтобы была эффективная коммуникация с парламентариями и по вакантным должностям министров", — отметил Зеленский.

По его словам, должна быть также оперативно проведена перезагрузка определенных госпредприятий. В частности, нужен прозрачный и профессиональный конкурс на должность нового руководителя компании "Леса Украины". Кроме того, отрасль нуждается в новых подходах, способных поддержать доходы государства.

Также Зеленский поручил Свириденко ускорить процессы изменений в государственных энергетических компаниях, прежде всего в "Энергоатоме". Он сообщил, что уже сформирован новый наблюдательный совет компании. По его словам, также должно быть ускорено избрание наблюдательным советом нового руководителя компании.

"Отдельно обсудили и работу государственных банков: нужна либерализация банковской сферы и расширение предпринимательских возможностей. Что касается "Сенс Банк", уже была определена необходимость провести приватизацию этого банка, и не должно быть никаких задержек в процессе приватизации: в этом году банк должен быть приватизирован", — отметил глава государства.

Зеленский рассчитывает на активные и быстрые шаги в решении проблем, которые тормозят экономические процессы и уменьшают доходы госбюджета.

Как писали Новини.LIVE, 2 мая Зеленский говорил со Свириденко относительно графика усиления правительственных структур. По его словам, есть кадровые вопросы, которые требуют решения.

А в апреле Кабмин назначил нового главу Государственной таможенной службы. Им стал Орест Мандзий, который прошел открытый конкурс.