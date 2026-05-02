Зеленский анонсировал новые правительственные кадровые решения

Зеленский анонсировал новые правительственные кадровые решения

Дата публикации 2 мая 2026 17:13
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 2 мая, провел разговор с премьер-министром Юлией Свириденко. В частности, стороны обсудили график запланированного усиления правительственных структур. Глава государства анонсировал новые кадровые решения.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Кадровые решения

Зеленский отметил, что есть кадровые вопросы, которые требуют решения. По его словам, по некоторым позициям нужно продолжить диалог с парламентариями.

"Часть кадровых вопросов на уровне решений Кабинета Министров Украины договорились обеспечить на следующей неделе", — сообщил глава государства.

Финансовая поддержка Украины

Зеленский скоординировал со Свириденко позиции в переговорах с партнерами относительно финансовой поддержки и реализации уже достигнутых договоренностей разного уровня.

"Важно, чтобы каждый пакет поддержки, о котором было объявлено, реализовывался именно тогда, когда это действительно нужно", — добавил украинский лидер.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, сегодня он провел телефонный разговор с премьером Словакии Робертом Фицо. В частности, стороны обсудили возможную встречу.

Кроме того, глава государства в обращении сообщил об активности на границе с Беларусью. Он подчеркнул, что Украина все фиксирует и контролирует, а также готова реагировать.

Владимир Зеленский Кабинет министров Юлия Свириденко
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
