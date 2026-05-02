Зеленский анонсировал новые правительственные кадровые решения

Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 2 мая, провел разговор с премьер-министром Юлией Свириденко. В частности, стороны обсудили график запланированного усиления правительственных структур. Глава государства анонсировал новые кадровые решения.

Кадровые решения

Зеленский отметил, что есть кадровые вопросы, которые требуют решения. По его словам, по некоторым позициям нужно продолжить диалог с парламентариями.

"Часть кадровых вопросов на уровне решений Кабинета Министров Украины договорились обеспечить на следующей неделе", — сообщил глава государства.

Финансовая поддержка Украины

Зеленский скоординировал со Свириденко позиции в переговорах с партнерами относительно финансовой поддержки и реализации уже достигнутых договоренностей разного уровня.

"Важно, чтобы каждый пакет поддержки, о котором было объявлено, реализовывался именно тогда, когда это действительно нужно", — добавил украинский лидер.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, сегодня он провел телефонный разговор с премьером Словакии Робертом Фицо. В частности, стороны обсудили возможную встречу.

Кроме того, глава государства в обращении сообщил об активности на границе с Беларусью. Он подчеркнул, что Украина все фиксирует и контролирует, а также готова реагировать.