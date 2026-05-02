Зеленский: на границе с Беларусью зафиксировали подозрительную активность

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на границе с Беларусью зафиксировали довольно специфическую активность. По его словам, страна внимательно все фиксирует и контролирует. Он подчеркнул, что Украина готова реагировать.

Об этом глава государства сообщил в обращении в субботу, 2 мая, передает Новини.LIVE.

Активность на границе Украины с Беларусью

"Накануне была довольно специфическая активность на участках границы Украины и Беларуси, со стороны Беларуси. Внимательно все фиксируем, все контролируем. Если будет нужно, мы будем реагировать. Украина готова защищать своих людей, свой суверенитет", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, каждый должен это понимать, кого хотят втянуть в любую агрессивную активность против Украины.

Отметим, накануне мониторинговые каналы сообщали о белорусских вертолетах на границе с Украиной.

А руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что все действия в приграничье фиксируются.

"С той стороны возможны разве мелкие провокации, которые будут стоить дороже именно белорусской стороне. Не более. Поэтому, лучше их белорусам не делать", — добавил он.

Российские обстрелы Украины

Зеленский сообщил, что заслушал доклад главы МВД Игоря Клименко о работе служб, которые помогают украинцам после российских ударов. По его словам, сегодня жесткие атаки были в Херсоне — дроны против гражданского транспорта, в результате чего есть погибшие и раненые. Глава государства выразил соболезнования родным и близким.

А в Николаевской области зафиксировано попадание российского дрона по объекту энергетики. Зеленский говорит, что к утру удалось восстановить подачу света. Кроме того, были удары по Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской и другим городам.

Сейчас везде оперативно работают спасатели и Нацполиция.

Разговор Зеленского с Фицо

Украинский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"Мы ценим, что Словакия сделала шаги для разблокирования европейского пакета поддержки для Украины и 20-го пакета санкций против России. Надо, чтобы у нас были сильные двусторонние отношения со Словакией, даже тогда, когда действительно бывают разногласия во взглядах", — отметил Зеленский.

В частности, стороны обсудили возможности встречи и работу на межправительственном уровне. Глава государства поручил команде проработать все детали.

Кроме того, готовятся новые санкционные решения.

Работа Украины с партнерами

"Мы продолжаем нашу работу с партнерами в Европе, на Ближнем Востоке, в Заливе, в других частях мира со всеми, кто способен усилить украинскую противовоздушную оборону и обеспечить Украине больше экономических сил", — говорит Зеленский.

По его словам, Украина ожидает от переговоров в мае весомых вещей.

Удары Украины

Зеленский также заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно дальнобойности.

"Я попросил поблагодарить воинов за результаты. Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной! Я благодарю всех, кто работает ради нашего государства и кто воюет ради Украины!" — добавил глава государства.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Зеленского, в течение недели российские оккупанты выпустили по Украине более 2700 целей. Речь идет об ударных дронах, управляемых авиационных бомбах и ракетах.

Кроме того, Зеленский анонсировал усиление противовоздушной обороны для двух городов — Днепра и Одессы. В частности, речь идет о развертывании дополнительного оборудования и мобильных групп.