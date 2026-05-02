Зеленский: РФ за неделю выпустила по Украине более 2700 целей

В течение этой недели Россия выпустила по Украине около 1600 ударных дронов, почти 1100 управляемых авиационных бомб и три ракеты. Таким образом оккупанты пытаются перегрузить нашу ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас чрезвычайно важна поставка ракет от партнеров.

"И так же важно, чтобы давление на агрессора не ослабевало, потому что любые ослабления имеющихся санкций приводят лишь к пополнению российского кошелька, который они тратят на войну. Спасибо всем, кто работает над новыми санкционными пакетами и помогает ограничивать российские схемы обхода санкций", — отметил Зеленский.

Также президент рассказал о пострадавших в результате российского теракта в Херсоне.

"Семерым пострадавшим в Херсоне после российского удара FPV-дроном по обычной городской маршрутке оказывают необходимую медицинскую помощь. К сожалению, два человека погибли. Мои соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Все пострадавшие во время атаки были гражданскими.

"Фактически такое жестокое сафари на людей ежедневно в наших прифронтовых и приграничных громадах", — подчеркнул глава государства.

Кроме того, РФ ударила дроном по жилой многоэтажке в Харькове. Также были удары по энергетике на Николаевщине. Били также по Днепропетровской, Одесской, Сумской, Херсонской и Донецкой областях.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский анонсировал усиление ПВО в двух городах-миллионниках. Речь идет об Одессе и Днепре. Дополнительное оборудование уже разворачивают.