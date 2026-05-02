Зеленський: РФ за тиждень випустила по Україні понад 2700 цілей

Протягом цього тижня Росія випустила по Україні близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб і три ракети. Таким чином окупанти намагаються перевантажити нашу ППО. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що зараз надзвичайно важливим є постачання ракет від партнерів.

Президент: послаблення санкцій призводять до поповнення російського гаманця

"І так само важливо, щоб тиск на агресора не слабшав, бо будь-які послаблення наявних санкцій призводять лише до поповнення російського гаманця, який вони витрачають на війну. Дякую всім, хто працює над новими санкційними пакетами і допомагає обмежувати російські схеми обходу санкцій", — зазначив Зеленський.

Також президент розповів про постраждалих внаслідок російського теракту в Херсоні.

"Сімом постраждалим у Херсоні після російського удару FPV-дроном по звичайній міській маршрутці надають необхідну медичну допомогу. На жаль, двоє людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким", — йдеться в повідомленні.

Усі постраждалі під час атаки були цивільними.

"Фактично таке жорстоке сафарі на людей щодня в наших прифронтових і прикордонних громадах", — наголосив глава держави.

Крім того, РФ вдарила дроном по житловій багатоповерхівці у Харкові. Також були удари по енергетиці на Миколаївщині. Били також по Дніпропетровщині, Одещині, Сумщині, Херсонщині та Донеччині.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський анонсував посилення ППО у двох містах-мільйонниках. Йдеться про Одесу та Дніпро. Додаткове обладнання вже розгортають.