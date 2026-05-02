Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський: РФ за тиждень випустила по Україні понад 2700 цілей

Ua ru
Дата публікації: 2 травня 2026 11:40
Президент Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Протягом цього тижня Росія випустила по Україні близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб і три ракети. Таким чином окупанти намагаються перевантажити нашу ППО. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що зараз надзвичайно важливим є постачання ракет від партнерів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис президента.

допис Зеленського
Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Президент: послаблення санкцій призводять до поповнення російського гаманця

"І так само важливо, щоб тиск на агресора не слабшав, бо будь-які послаблення наявних санкцій призводять лише до поповнення російського гаманця, який вони витрачають на війну. Дякую всім, хто працює над новими санкційними пакетами і допомагає обмежувати російські схеми обходу санкцій", — зазначив Зеленський.

Також президент розповів про постраждалих внаслідок російського теракту в Херсоні.

"Сімом постраждалим у Херсоні після російського удару FPV-дроном по звичайній міській маршрутці надають необхідну медичну допомогу. На жаль, двоє людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким", — йдеться в повідомленні. 

Читайте також:

Усі постраждалі під час атаки були цивільними.

"Фактично таке жорстоке сафарі на людей щодня в наших прифронтових і прикордонних громадах", — наголосив глава держави.

Крім того, РФ вдарила дроном по житловій багатоповерхівці у Харкові. Також були удари по енергетиці на Миколаївщині. Били також по Дніпропетровщині, Одещині, Сумщині, Херсонщині та Донеччині. 

Як писали Новини.LIVE, Зеленський анонсував посилення ППО у двох містах-мільйонниках. Йдеться про Одесу та Дніпро. Додаткове обладнання вже розгортають.

Володимир Зеленський санкції війна в Україні
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Іванна Чайка
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації