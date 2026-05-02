Головна Новини дня РФ масовано атакувала Дніпропетровщину: троє постраждалих

Дата публікації: 2 травня 2026 09:27
Руйнування після російської атаки. Фото: Олександр Ганджа/Telegram

Російські окупанти протягом доби майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Постраждали троє людей. Внаслідок атаки є руйнування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганджу.

Допис Олександра Ганджі. Фото: скриншот

Наслідки атаки на Дніпропетровщину

Павлограді пошкоджені п'ятиповерхівка та десяток авто. Постраждали троє людей юнак 18 років та жінки 24 і 68 років. Всім надали допомогу на місці", — йдеться в повідомленні.

Крім того, внаслідок атаки в Синельниковому горіли гараж та авто. Постраждали також Нікополь, Покровська, Марганецька і Червоногригорівська громади.

Зруйнований будинок на Нікопольщині. Фото: Микола Лукашук/Telegram

"Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки і господарські споруди", — зазначили в ОВА.

Також РФ вдарила по Кривому Рогу. Там виникла пожежа.

Уламки будинку після атаки РФ. Фото: Микола Лукашук/Telegram 

Як повідомляли Новини.LIVE, зранку 2 травня, Росія атакувала дроном маршрутку в Хероні. Загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення. Постраждалих госпіталізували.

Крім того, за добу окупанти здійснили 850 ударів по Запоріжжі. Зафіксовано 60 повідомлень про пошкодження житла, автівок та обʼєктів інфраструктури. Також є поранені цивільні.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
