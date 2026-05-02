РФ масовано атакувала Дніпропетровщину: троє постраждалих
Російські окупанти протягом доби майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Постраждали троє людей. Внаслідок атаки є руйнування.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганджу.
Наслідки атаки на Дніпропетровщину
"У Павлограді пошкоджені п'ятиповерхівка та десяток авто. Постраждали троє людей — юнак 18 років та жінки 24 і 68 років. Всім надали допомогу на місці", — йдеться в повідомленні.
Крім того, внаслідок атаки в Синельниковому горіли гараж та авто. Постраждали також Нікополь, Покровська, Марганецька і Червоногригорівська громади.
"Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки і господарські споруди", — зазначили в ОВА.
Також РФ вдарила по Кривому Рогу. Там виникла пожежа.
Як повідомляли Новини.LIVE, зранку 2 травня, Росія атакувала дроном маршрутку в Хероні. Загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення. Постраждалих госпіталізували.
Крім того, за добу окупанти здійснили 850 ударів по Запоріжжі. Зафіксовано 60 повідомлень про пошкодження житла, автівок та обʼєктів інфраструктури. Також є поранені цивільні.