Росіяни атакували Нікополь: є загиблі та руйнування

Надзвичайники та медики рятують людей під час атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

У понеділок, 20 квітня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Зокрема, загарбники завдали удару дроном по Нікополю. Внаслідок атаки загинуло щонайменше двоє цивільних.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Росіяни завдали удару по Нікополю 20 квітня

Сьогодні вдень, 20 квітня, російські загарбники атакували Нікополь Дніпропетровської області. Ворог вдарив FPV-дроном.

Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних мешканців. Крім того, руйнувань зазнали — п'ятиповерхівка, приватний будинок та автомобілі.

За даними глави ОВА, 77-річна жінка загинула на місці. Ще одну жінку, 83 років, госпіталізували у вкрай важкому стані. Однак лікарі не змогли її врятувати.

Зауважимо, що протягом минулої доби росіяни майже 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Шестеро людей постраждали.

Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 18 квітня російські війська атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині, поціливши FPV-дроном у рейсовий мікроавтобус. Унаслідок удару постраждали четверо людей. Всі поранені отримали ушкодження різного ступеня тяжкості.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 16 квітня російські війська атакували Дніпро. У місті лунали вибухи, спалахнули пожежі. Кількість загиблих унаслідок обстрілу зросла до трьох людей.