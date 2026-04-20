Росіяни атакували Нікополь: є загиблі та руйнування

Росіяни атакували Нікополь: є загиблі та руйнування

Дата публікації: 20 квітня 2026 18:18
Надзвичайники та медики рятують людей під час атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

У понеділок, 20 квітня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Зокрема, загарбники завдали удару дроном по Нікополю. Внаслідок атаки загинуло щонайменше двоє цивільних.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Росіяни завдали удару по Нікополю 20 квітня

Сьогодні вдень, 20 квітня, російські загарбники атакували Нікополь Дніпропетровської області. Ворог вдарив FPV-дроном.

Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних мешканців. Крім того, руйнувань зазнали — п'ятиповерхівка, приватний будинок та автомобілі.

За даними глави ОВА, 77-річна жінка загинула на місці. Ще одну жінку, 83 років, госпіталізували у вкрай важкому стані. Однак лікарі не змогли її врятувати.

Читайте також:

Зауважимо, що протягом минулої доби росіяни майже 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Шестеро людей постраждали.

Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 18 квітня російські війська атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині, поціливши FPV-дроном у рейсовий мікроавтобус. Унаслідок удару постраждали четверо людей. Всі поранені отримали ушкодження різного ступеня тяжкості.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 16 квітня російські війська атакували Дніпро. У місті лунали вибухи, спалахнули пожежі. Кількість загиблих унаслідок обстрілу зросла до трьох людей.

Дніпропетровська область обстріли Нікополь
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

