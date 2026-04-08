Удар РФ по автобусу в Нікополі: вісім людей залишаються в лікарнях

Удар РФ по автобусу в Нікополі: вісім людей залишаються в лікарнях

Дата публікації: 8 квітня 2026 10:25
Наслідки російського удару по автобусу в Нікополі 7 квітня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок російського обстрілу автобуса в Нікополі 7 квітня восьмеро людей досі залишаються в лікарнях. Загалом окупанти поранили 17 осіб. Крім того, загарбники вбили чотирьох людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у середу, 8 квітня, передає Новини.LIVE.

Російський удар по цивільному автобусу в Нікополі

Пʼятьох поранених перевели до обласного медзакладу у Дніпрі. Йдеться про трьох жінок та двох чоловіків. Медики оцінюють їх стан як стабільно важкий.

"Решта госпіталізованих в стані середньої тяжкості", — зазначив Ганжа.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Олександра Ганжу, 7 квітня російські окупанти вдарили по міському автобусу в центрі Нікополя. Транспорт підʼїжджав до зупинки в час пік. 

Згодом у Нікополі запровадили вимушені зміни в роботі громадського транспорту через збільшення інтенсивності російських ударів. 

На обстріл відреагував український лідер Володимир Зеленський. Він заявив, що окупанти продовжують цілеспрямований терор проти людей у Нікополі та інших містах та громадянах біля лінії фронту.

Згодом противник вдруге за день вдарив по рейсовому автобусі на Нікопольщині. Російські окупанти поранили пʼятьох людей. 

Дніпропетровська область обстріли Нікополь
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
