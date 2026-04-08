Удар РФ по автобусу в Нікополі: вісім людей залишаються в лікарнях

Наслідки російського удару по автобусу в Нікополі 7 квітня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок російського обстрілу автобуса в Нікополі 7 квітня восьмеро людей досі залишаються в лікарнях. Загалом окупанти поранили 17 осіб. Крім того, загарбники вбили чотирьох людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у середу, 8 квітня, передає Новини.LIVE.

Російський удар по цивільному автобусу в Нікополі

Пʼятьох поранених перевели до обласного медзакладу у Дніпрі. Йдеться про трьох жінок та двох чоловіків. Медики оцінюють їх стан як стабільно важкий.

"Решта госпіталізованих в стані середньої тяжкості", — зазначив Ганжа.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Олександра Ганжу, 7 квітня російські окупанти вдарили по міському автобусу в центрі Нікополя. Транспорт підʼїжджав до зупинки в час пік.

Згодом у Нікополі запровадили вимушені зміни в роботі громадського транспорту через збільшення інтенсивності російських ударів.

На обстріл відреагував український лідер Володимир Зеленський. Він заявив, що окупанти продовжують цілеспрямований терор проти людей у Нікополі та інших містах та громадянах біля лінії фронту.

Згодом противник вдруге за день вдарив по рейсовому автобусі на Нікопольщині. Російські окупанти поранили пʼятьох людей.