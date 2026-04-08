Удар РФ по автобусу в Никополе: восемь человек остаются в больницах
В результате российского обстрела автобуса в Никополе 7 апреля восемь человек до сих пор остаются в больницах. В общем оккупанты ранили 17 человек. Кроме того, захватчики убили четырех человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в среду, 8 апреля, передает Новини.LIVE.
Пятерых раненых перевели в областное медучреждение в Днепре. Речь идет о трех женщинах и двух мужчинах. Медики оценивают их состояние как стабильно тяжелое.
"Остальные госпитализированные в состоянии средней тяжести", — отметил Ганжа.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Александра Ганжу, 7 апреля российские оккупанты ударили по городскому автобусу в центре Никополя. Транспорт подъезжал к остановке в час пик.
Впоследствии в Никополе ввели вынужденные изменения в работе общественного транспорта из-за увеличения интенсивности российских ударов.
На обстрел отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. Он заявил, что оккупанты продолжают целенаправленный террор против людей в Никополе и других городах и граждан у линии фронта.
Впоследствии противник второй раз за день ударил по рейсовому автобусу на Никопольщине. Российские оккупанты ранили пятерых человек.
