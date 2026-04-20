Россияне атаковали Никополь: есть погибшие и разрушения

Чрезвычайники и медики спасают людей во время атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

В понедельник, 20 апреля, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В частности, захватчики нанесли удар дроном по Никополю. В результате атаки погибли по меньшей мере двое гражданских.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Сегодня днем, 20 апреля, российские захватчики атаковали Никополь Днепропетровской области. Враг ударил FPV-дроном.

В результате обстрела погибли двое гражданских жителей. Кроме того, разрушениям подверглись — пятиэтажка, частный дом и автомобили.

По данным главы ОВА, 77-летняя женщина погибла на месте. Еще одну женщину, 83 лет, госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Однако врачи не смогли ее спасти.

Заметим, что за прошедшие сутки россияне почти 20 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Шесть человек пострадали.

Новини.LIVE информировали, что 18 апреля российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, попав FPV-дроном в рейсовый микроавтобус. В результате удара пострадали четыре человека. Все раненые получили повреждения различной степени тяжести.

Новини.LIVE также писали, что в ночь на 16 апреля российские войска атаковали Днепр. В городе раздавались взрывы, вспыхнули пожары. Количество погибших в результате обстрела возросло до трех человек.