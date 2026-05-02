РФ массированно атаковала Днепропетровскую область: трое пострадавших
Российские оккупанты в течение суток почти 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Пострадали три человека. В результате атаки есть разрушения.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганджу.
Последствия атаки на Днепропетровскую область
"В Павлограде повреждены пятиэтажка и десяток авто. Пострадали три человека — юноша 18 лет и женщины 24 и 68 лет. Всем оказали помощь на месте", — говорится в сообщении.
Кроме того, в результате атаки в Синельниково горели гараж и авто. Пострадали также Никополь, Покровская, Марганецкая и Червоногригорьевская громады.
"Повреждены инфраструктура, частные дома и хозяйственные постройки", — отметили в ОВА.
Также РФ ударила по Кривому Рогу. Там возник пожар.
Как сообщали Новини.LIVE, утром 2 мая, Россия атаковала дроном маршрутку в Хероне. Погибли два человека, еще семеро получили ранения. Пострадавших госпитализировали.
Кроме того, за сутки оккупанты совершили 850 ударов по Запорожью. Зафиксировано 60 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры. Также есть раненые гражданские.