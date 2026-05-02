Зеленський анонсував нові урядові кадрові рішення
Український лідер Володимир Зеленський у суботу, 2 травня, провів розмову з премʼєр-міністром Юлією Свириденко. Зокрема, сторони обговорили графік запланованого посилення урядових структур. Глава держави анонсував нові кадрові рішення.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.
Кадрові рішення
Зеленський наголосив, що є кадрові питання, які потребують вирішення. За його словами, по деяких позиціях потрібно продовжити діалог з парламентарями.
"Частину кадрових питань на рівні рішень Кабінету Міністрів України домовилися забезпечити наступного тижня", — повідомив глава держави.
Фінансова підтримка України
Зеленський скоординував із Свириденко позиції в перемовинах із партнерами стосовно фінансової підтримки та реалізації вже досягнутих домовленостей різного рівня.
"Важливо, щоб кожен пакет підтримки, про який було оголошено, реалізовувався саме тоді, коли це справді потрібно", — додав український лідер.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, сьогодні він провів телефонну розмову з премʼєром Словаччини Робертом Фіцо. Зокрема, сторони обговорили можливу зустріч.
Крім того, глава держави у зверненні повідомив про активність на кордоні з Білоруссю. Він наголосив, що Україна все фіксує та контролює, а також готова реагувати.