Зеленський анонсував нові урядові кадрові рішення

Зеленський анонсував нові урядові кадрові рішення

Дата публікації: 2 травня 2026 17:13
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у суботу, 2 травня, провів розмову з премʼєр-міністром Юлією Свириденко. Зокрема, сторони обговорили графік запланованого посилення урядових структур. Глава держави анонсував нові кадрові рішення.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Кадрові рішення

Зеленський наголосив, що є кадрові питання, які потребують вирішення. За його словами, по деяких позиціях потрібно продовжити діалог з парламентарями.

"Частину кадрових питань на рівні рішень Кабінету Міністрів України домовилися забезпечити наступного тижня", — повідомив глава держави.

Фінансова підтримка України

Зеленський скоординував із Свириденко позиції в перемовинах із партнерами стосовно фінансової підтримки та реалізації вже досягнутих домовленостей різного рівня.

"Важливо, щоб кожен пакет підтримки, про який було оголошено, реалізовувався саме тоді, коли це справді потрібно", — додав український лідер.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, сьогодні він провів телефонну розмову з премʼєром Словаччини Робертом Фіцо. Зокрема, сторони обговорили можливу зустріч.

Крім того, глава держави у зверненні повідомив про активність на кордоні з Білоруссю. Він наголосив, що Україна все фіксує та контролює, а також готова реагувати.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
